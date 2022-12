El deporte es una cuestión de derechos, es una forma de vida

En estos días en los que el mundial de fútbol masculino en Qatar está llegando a su fin, hay quien se pregunta quién se alzará con la copa, qué futuro le deparará a la selección española el nombramiento de Luis de La Fuente o, incluso, qué hay tras el rastro del dinero que llegó a Bruselas en bolsas de basura.

El deporte de una minoría atrapa el mensaje y distorsiona la realidad del otro 99% de personas que lo practican, disfrutan y hacen crecer y que nunca llegaran a ser profesionales de ninguna de sus disciplinas.

Este mismo fin de semana, en unas jornadas que celebramos dentro de la Estrategia Canaria de Transición Igualitaria, queremos ampliar ese foco y darnos las riendas, cuestionarnos preguntas en torno al deporte que nos atraviesen y realmente involucren en su desarrollo.

Porque analizar el deporte desde una perspectiva de derechos humanos es cuestionarse menos quién gana y más quién queda fuera y por qué, analizar las fronteras reales o simbólicas que alejan del deporte a distintas personas, excluyéndolas de un espacio de socialización, salud y disfrute que debería ser para todo el mundo.

La primera de esas fronteras ha sido, es y será quién. Estoy convencida que tenemos en la memoria películas, novelas y recortes de prensa de quienes haciendo verdadera historia han logrado superar el racismo, la xenofobia y el machismo para lograr hacer su sueño como deportista realidad. Primero para entrenar y luego para competir.

El 2022 no está tan lejos de esas luchas históricas cómo quisiéramos aunque nos gusta jugar a qué sí, a que los derechos humanos se cumplen en el libre ejercicio de deporte individual y colectivo.

Aún hoy si para un niño el deporte es un campo abierto y abonado, para una niña es una carrera de obstáculos, a no ser que a nuestro protagonista deportivo niño le interese participar de esas prácticas deportivas consideradas de niñas (atención, en el siglo XXI hay deportes de niños y de niñas) ya que entonces los mandatos de género le pesarán a él tanto como al gimnasta de rítmica Crístofer Benítez, quien estará presente en las jornadas, y nos hablará de la presión infinita que supone romper los imaginarios de género en el deporte. Creo que escuchar su experiencia diaria para sobrepasar esas fronteras mentales, para seguir compitiendo al más alto nivel y compensar tantos obstáculos convirtiéndose en el referente de cientos de niños en el mundo, será una ocasión inolvidable.

Desde la Viceconsejería de Igualdad y Diversidad del Gobierno de Canarias hemos creado una campaña para invitar a las familias a reflexionar contra esos prejuicios que marcan el camino de la infancia.La presentaremos en las jornadas, en un dialogo con familias, madres y padres que se saben piezas claves para romper estos muros y que precisan del abrazo amable de una comunidad deportiva que bregue de su lado.

Hay futuro gracias a quienes hicieron pasado y presente en nuestras islas. Rosi Sánchez, que lo ha sido todo en el baloncesto, es hoy una entrenadora apasionada cansada de saber que el futuro de las jugadoras a las que entrena cada año sería bien distinto '¿Y si hubieran sido chicos?'.

No voy a esconder la emoción que me produce ver cómo la voz de la experiencia no queda silenciada, y como cada vez son más las protagonistas de muchas disciplinas deportivas que dan un paso adelante para sacudirnos y enseñarnos que aún queda mucho por hacer para que las mujeres en el deporte estén en condiciones de igualdad real.

Pero es que en el deporte femenino se lucha hasta por un hueco en la información, basta con contar páginas o minutos en cualquier espacio de información deportiva o analizar el cambio de discurso cuando se aborda una cuestión de 'las chicas'.

El quién practica deporte sigue teniendo un marcado sesgo machista, pero lo cierto es que la igualdad no está lejos sólo para las mujeres: ¿conocen algún proyecto para integrar personas con discapacidad en el deporte? ¿Saben que la infancia migrante ha estado vetada para federarse y poder disfrutar del fútbol base hasta hace muy poquito?

Pues sepan que tenemos también en estas luchas a referentes en nuestras islas. Alguna vez se estudiará qué hace que nuestro territorio sea generador de incansables defensores del fin de las discriminaciones.

Y si hablamos de derechos, de inclusión y de exclusión en el deporte, también debemos hablar de las personas trans. Las leyes en Canarias ya les reconocen el derecho a la práctica deportiva en la categoría que sienten como propia pero tener derecho no siempre es suficiente. Son muchas las dudas y el ruido que rodea la práctica deportiva de las personas trans. Nada como escucharlas en primera persona, a quienes practican y a las madres y padres que acompañan cada día, para saber que al paso encontraremos el camino.

El deporte, la práctica deportiva que tantas veces comienzas a través de extraescolares, no puede permitirse alejar a nadie de la vida activa ni del sueño de superación personal y grupal.

Si les interesa el deporte, pueden creer que lo importante pasará este fin de semana a miles de kilómetros y sin embargo estará pasando, con entrada libre, cerca de casa. Inscríbanse en www.sumandoigualdad.com.