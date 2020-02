Denuncian a una procuradora por apropiarse de más de 55.000 euros

Francisco José Fajardo Las Palmas de Gran Canaria

Una procuradora de Las Palmas de Gran Canaria fue denunciada por haberse apropiado de sustanciosas cantidades de dinero a través de mandamientos judiciales por los conceptos de costas de abogados e intereses que correspondían a los clientes. En total, según el denunciante y después de numerosas diligencias de investigación llevadas a cabo por el Juzgado de Instrucción número 7 de Las Palmas de Gran Canaria, el dinero presuntamente apropiado de forma indebida por esta procuradora superaría ampliamente los 55.000 euros.

El caso se inició a principios de 2016, cuando un abogado de la capital grancanaria presentó una denuncia contra la procuradora Cristina D. R. por la comisión de un presunto delito de apropiación indebida después de una confesión de la misma en el juzgado de guardia. En síntesis y según el denunciante, la procuradora se apropiaba de numerosos montantes económicos procedentes de costas e intereses que correspondían a sus clientes y que nunca ingresaba la denunciada en la cuenta del mismo.

Por estos motivos, el letrado informó a la procuradora que iba a emprender acciones legales en su contra y por ello, Cristina D. R. presentó un escrito en el juzgado de guardia en mayo de 2019 en el que reconocía que desde febrero de 2016 y hasta diciembre de 2017, se había ido apoderando de varias cantidades. Además de esta confesión inicial de los hechos, manifestó que su intención era la de devolver el dinero pero no lo había hecho aún porque no le había «resultado posible», pero que su intención siempre fue la de reintegrar esa cantidad económica que el denunciante cifró en 53.251 euros. Pero el procedimiento no quedó ahí ya que, después de que el caso estuviese residenciado en el Juzgado de Instrucción número 7 de Las Palmas de Gran Canaria, se pudo determinar que la suma presuntamente apropiada de forma indebida iba a incrementarse hasta 55.750 euros ya que continuó llevando a cabo estas conductas supuestamente delictivas después de su confesión el 10 de mayo de 2019 y la denuncia presentada en su contra el 15 del mismo mes. Además, en posteriores ampliaciones de la denuncia, se hizo constar que esta procuradora ocultó presuntamente en su primera declaración el dinero de varios procedimientos judiciales más.

ante el juez. Tras tres ampliaciones de la denuncia, la procuradora fue citada nuevamente para prestar declaración y manifestó que era «bastante dinero» y que se había puesto en contacto con su compañía de seguros de responsabilidad civil que se podía «hacer cargo de la deuda» ya que no tenía dinero para devolver el montante.

La causa ha sido declarada como compleja.