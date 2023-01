Decenas de jubilados pierden sus ahorros estafados por su agente bancario

San Martín de Montalbán es un pequeño pueblo de la provincia de Toledo de apenas 750 habitantes. Sus vecinos se dedican, sobre todo, a la agricultura -cultivo de almendro, olivo, vid y cereal-, la ganadería -ovina, caprina y porcina- y la construcción. Decenas de ellos, una vez llegados a la edad de jubilación o a punto de entrar en ella tras una vida de duro trabajo, se han encontrado con que no tienen un solo euro ahorrado en su cuenta bancaria.

El motivo: su agente financiero de la antigua Liberbank, entidad absorbida por Unicaja Banco, los ha estafado y se ha quedado con sus ahorros. Julia Villapalos, vecina de este pueblo, fue una de las primeras víctimas en percatarse de lo que había ocurrido después de haber vendido unas fincas y colocar el dinero obtenido a plazo fijo: «A mediados de enero, cuando venció el plazo del depósito y fui al banco me dijeron que yo había sacado todo el dinero de una vez y, cuando me lo comunicaron, me dio un ataque de nervios y me eché a llorar». Igual de grave es el caso de Julián Morales a quien su residencia le devolvió el recibo mensual porque no tenía fondos en su cuenta. El agente financiero se llevó los 45.000 euros que había ahorrado para su vejez con la venta de su casa y lo hizo extrayendo esta cantidad en tres veces: 20.000 euros en la primera, 15.000 en la segunda y 10.000 en la tercera.

En el caso de Manuel Jiménez, otro vecino, llegó a falsificar su firma para abrir en su nombre un fondo de inversión que no había autorizado y que acabó siendo un fondo de alto riesgo. «Nos ha engañado porque para nosotros era una persona de confianza, que llevaba varios años viviendo aquí y con la que podías tomarte un café en la barra del bar», indica Manuel.

Decenas de denuncias

Son algunas de las víctimas de esta estafa -hay quien ha perdido cerca de 80.000 euros- que han presentado la oportuna denuncia ante el cuartel de la Guardia Civil del pueblo que ha abierto una investigación. Mientras tanto, nada se sabe del agente financiero en el que tanto habían confiado y que ha desaparecido con todo el dinero.

También han enviado escritos de reclamación a Unicaja Banco que les ha respondido asegurando que se está analizando la situación para tratar de dar una respuesta satisfactoria de inmediato. Los perjudicados confían en que este banco les devuelva el dinero estafado toda vez que la entidad ha logrado un beneficio en 2022 de 260 millones de euros, lo que representa un 89 por ciento más que en 2021.