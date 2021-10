El deán de Toledo pide perdón por el vídeo de C. Tangana y solicita su cese

Penúltimo capítulo del culebrón eclesiástico con banda sonora de C. Tangana que desde hace una semana ha removido la paz religiosa de la catedral de Toledo. El deán de la catedral, Juan Miguel Ferrer, que había defendido la grabación del sensual videoclip del rapero madrileño en la seo toledana frente a las duras críticas del arzobispo de Toledo y Primado de España, Francisco Cerro, pidió perdón este martes tras una reunión entre ambos.

En un comunicado, el deán indicó que había pedido «perdón institucional en nombre propio y de las diversas instancias del Cabildo, en la medida que han tenido responsabilidad, por cuantos errores y faltas se hayan podido cometer de palabra, obra y omisión en los hechos de los últimos días».

Aunque Juan Miguel Ferrer asegura su «plena comunión» con el arzobispo y la Iglesia Diocesana, también ha pedido al arzobispo que adelante la fecha en la que concluía su mandato como deán de la catedral -el 5 de noviembre- al próximo 16 de octubre, es decir, justo un día antes del acto penitencial convocado por Francisco Cerro en la propia catedral para la «conversión y reparación de los pecados que requiere este tiempo de gracia y renovación interior tras los acontecimientos de los últimos días».

Fines sociales

El deán también ha querido aclarar que el dinero que la productora de C. Tangana abonó al Cabildo para grabar el videoclip en el templo -entre 15.000 y 20.000 euros, según algunas fuentes- irá destinado a obras sociales. De esta forma, el polémico videoclip de «Ateo» con C. Tangana y la argentina Nathy Peluso se ha cobrado su primera víctima: un deán catedralicio que llegó a defender el vídeo y la letra de una canción -mezcla de reguetón y bachata- en la que el protagonista recobra la fe gracias al amor de una mujer y a su pasión por ella.

Pasión que le anima a pronunciar versos como «Quiero hacerle religión a tu melena, a tu boca y a tu cara y que me perdone la Virgen de la Almudena las cosas que hago en tu cama» o «Me sacaste de la oscuridad. Somos un asunto de gravedad. Tú despiertas ese diablo mío que me roba toda espiritualidad. Ya no sé lo que me pasa. Ahora nada te reemplaza. Tu boca es como mi casa».