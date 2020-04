Dar paseos o hacer deporte junto a los padres, así alivian los niños el confinamiento en el mundo

Italia

Los de menos edad, cerca de casa y en caso de «necesidad»

Italia vivió hace tres semanas una polémica similar sobre el confinamiento entre los menores. El ministerio del Interior de Roma dijo que estaba permitido que los niños dieran breves paseos cerca de casa acompañados de un solo adulto y evitando las aglomeraciones, pero creó una enorme confusión que llevó a varios presidentes regionales a pedir a la población que hiciera caso omiso de lo que decía el Gobierno. Para aclarar la situación, el viceministro del Interior, Vito Crimi, explicó que no se había producido «ningún levantamiento» y que sólo los niños «muy pequeños» y en caso de «necesidad» podían salir a dar un breve paseo alrededor de la manzana. Dijo que no estaba permitido que los chavales de 15 ó 16 años salieran de casa.

Francia

Una hora al día para hacer deporte cerca de casa acompañados

Desde el inicio de la crisis, Francia ha permitido salir a los niños –como al resto de los ciudadanos– hasta una hora al día para pasear o hacer ejercicio cerca de sus domicilios. El Gobierno considera que «son salidas indispensables para el equilibrio de los niños», que deben ir acompañados de un único adulto y mantener la distancia de seguridad con las personas con las que se crucen. Los adolescentes pueden salir solos a hacer compras y las familias monoparentales pueden ir acompañadas de sus hijos pequeños al supermercado o la farmacia.

Alemania

De paseo o a andar en bici con sus padres desde el principio

En Alemania rige el consejo de permanecer en los hogares y la prohibición de salir a pasear o a correr para hacer deporte más de dos personas juntas, que debían vivir juntas, guardando la distancia de seguridad con otras personas. Desde este fin de semana está permitido que paseen juntas parejas que no convivan. Los niños pueden siempre acompañar a sus padres, también en paseos en bicicleta. Los parques infantiles están cerrados y no está permitido que jueguen juntos niños de distintas familias o que salgan sin un adulto

Rusia

Los menores de 16, con un adulto sólo a las salidas permitidas

Los menores de cualquier edad pueden salir en compañía de algún adulto de la familia en Rusia. Según el régimen de confinamiento existente en Moscú y en algunas regiones de Rusia desde finales de marzo, los menores de hasta 16 años pueden salir a la calle en presencia de algún adulto de la familia y con el único objetivo de acudir a la tienda de alimentación, la farmacia, el médico, tirar la basura o pasear al perro. Nunca para ir al parque o a pasear. Los mayores de 16 años, pero menores de 18, sí pueden salir solos en los supuestos mencionados pero nunca entre las diez de la noche y las seis de la mañana. Si lo hacen, la responsabilidad recae en los padres. En condiciones normales, los menores pueden salir solos, pero tienen prohibido salir por la noche si no van acompañados.

Estados Unidos

Sin prohibiciones, solo orientaciones

En EEUU las directrices siempre han sido orientativas, por lo que no hay ninguna prohibición para salir a la calle. Cada estado tiene sus propias directrices. Incluso las que ha dado el gobierno federal a través del Centro para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) contemplan que la gente puede salir a hacer ejercicio, pasear y sacar a las mascotas y a los niños, siempre que lo hagan individualmente o con miembros del mismo hogar. «Si los niños están jugando fuera de las casas, es esencial que mantengan la distancia se seguridad de dos metros con respecto a cualquier otra persona que no sea de su hogar», dice el CDC. Mientras estén fuera del colegio, eso sí, no deben tener citas para jugar con otros niños.

Bélgica

Sin límite de tiempo para salir a la calle

Las medidas de confinamiento que rigen en Bélgica desde mediados de marzo pueden resultar desconcertantes por su laxitud. Se permite el deporte al aire libre en solitario o en compañía de personas que conviven. Nunca se ha prohibido salir a la calle. Los pequeños pueden acompañar a sus padres guardando la distancia de seguridad, sin límite de tiempo, aunque sí se habla del «indispensable». Guarderías para niños de hasta 3 años e incluso colegios (sin actividad lectiva presencial) acogen a los niños para que los padres vayan a trabajar.

China

Confinamiento total en Hubei para todos, sin excepciones

En China el confinamiento se circunscribió a la provincia de Hubei, donde se mantuvo durante 76 días hasta la reapertura de la capital, Wuhan, el pasado día 8. Y fue total. De hecho, se llegaron incluso a prohibir las salidas para avituallarse y se obligó a realizar la compra por Internet o teléfono. Así que no hubo excepciones para los trabajadores no esenciales: ni para los niños –que continuaron con las clases a través de Internet–, ni para los dueños de mascotas, ni para ciudadanos con problemas mentales. En los casos más extremos se llegó a trabar puertas y ventanas desde el exterior para evitar que la gente saliese de sus casas, y saltarse la cuarentena se castigó con multas y cárcel para los reincidentes.

Oriente Próximo

Sin directrices específicas

Desde el domingo, Israel ha aligerado las medidas de confinamiento durante dos semanas. No hay una directriz específica para los niños y deben atenerse a la norma general que prohíbe alejarse del domicilio más de 500 metros. Hasta ese límite pueden salir. Los menores de seis años están exentos de usar mascarilla, algo que es obligatorio para todos los ciudadanos bajo pena de una multa de unos 50 euros. Los colegios están cerrados, aunque desde el ministerio de Defensa apoyan la reapertura de los centros de primaria lo antes posible.