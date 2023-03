Curiosidades sobre la vida y la muerte de Félix Rodríguez de la Fuente

élix Rodríguez de la Fuente falleció el 14 de marzo hace 43 años, pero su amor por los animales, su pasión por la cetrería y su conciencia ecológica no caen en el olvido. Son muchos los que conocen al dedillo su obra, no obstante, tanto su figura como su muerte siguen despertando atención e interés.

Es conocida su trayectoria repleta de logros, esfuerzo y de talento, pero algunas curiosidades sobre sus orígenes, su vida y su muerte no lo son tanto. Estas son las veinticuatro curiosidades más interesantes de uno de los españoles más conocidos en su tiempo.

1 Félix Samuel Rodríguez de la Fuente

Se llamaba Samuel de segundo nombre, como su padre, que era notario, gran aficionado a la lectura y amante del castellano.

2 Su padre fue su primer profesor

En su familia no eran partidarios de la escolarización temprana, por lo que se educó en casa con su hemana Mercedes. En el año 1938, ya con diez años, comenzó la educación reglada en los Sagrados Corazonistas de Vitoria.

3 Sus orígenes en Poza de la Sal, Burgos

Su afición por la naturaleza comenzó en las excursiones campestres que realizaba en su localidad natal, Poza de la Sal. En una de ellas observó como un halcón capturaba un pato, y ahí nació su pasión por la cetrería.

4 Padre de familia

Gracias a la cetrería, y seguramente a su desparpajo, logró enamorar a la que sería su esposa, la madre de sus tres hijas y una fiel colaboradora, amiga y admiradora. La conoció en una fiesta y, según relató ella misma en una entrevista en ABC, «me dijo que tenía halcones, yo le contesté que no me lo creía. Me llevó a su casa de campo y me los enseñó. Yo no sabía nada de eso, era una mujer de asfalto, una mujer de París».

5 Estudió para dentista

élix Rodríguez de la Fuente se licenció en Medicina por la Universidad de Valladolid. Tal vez la falta de interés académico le llevó a no ser un buen estudiante, pero su inteligencia y su facilidad de palabra le hizo destacar en las pruebas orales, donde logró las más altas calificaciones. En 1957 se graduó en Estomatología en Madrid y consiguió el Premio Extraordinario Landete Aragó, que lleva el nombre del pionero de esta especialidad en España.

6 Dentista por poco tiempo

Su única incursión en el ámbito laboral dentro de la especialidad que había estudiado fue un trabajo que realizó en 1958 en una consulta odontoestomatológica del doctor Baldomero Sol, primero en prácticas y luego como colaborador. Dejó este empleo al poco de morir su padre.

7 Un gran deportista

Practicaba varios deportes y llegó a ganar el campeonato universitario de 400 metros lisos.

8 Asesor de cine

En 1961 trabajó como asesor de cetrería en la película 'El Cid', rodada en España y con Charlton Heston y Sofía Loren como protagonistas.

9 Dos halcones para un rey

En 1962 el Gobierno español le encargó capturar dos halcones peregrinos para ofrecérselos como regalo al rey Saud de Arabia Saudita, donde viajó para entregárselos.

10 Su primer documental

Este monarca le financiaría años más tarde el rodaje de su primer documental, titulado Señores del espacio y dedicado, cómo no, a la cetrería.

11 Colaborador en televisión

En 1964, y tras ganar una competición de cetrería, Televisión Española le invita a un programa. La pasión y oratoria que demostró en la entrevista, mientras portaba sobre su puño enguantado al imponente halcón, enamoraron al público y a la cadena, que le contrató para colaborar en el programa 'Fin de semana'.

Félix Rodríguez de la Fuente posa sonriente con un cachorro de león en brazos, rodeado de niños y junto a Vanesa Wannenburg, Miss Sudáfica.

12 Su última entrevista

Su última aparición en televisión fue en el programa '625 Líneas', antes de emprender su viaje a Alaska.

Félix Rodíguez de la Fuente en su última aparición en televisión en el programa '625 Líneas.

13 Activista medioambiental

Con esta hembra de halcón había sido portada de ABC el 21 de octubre de 1964. Este ave rapaz había obtenido la máxima puntuación en las Jornadas Internacionales de Cetrería, que se celebraron ese año en el coto guadalajareño de Loranca de Tajuña. El burgalés llamó a su halcón Durandal, tal vez para rendir un homenaje a la espada de Roldán, paladín y sobrino de Carlomagno. En El Bierzo existe la leyenda de que la espada de Roldán se encuentra en el lago de Carucedo, cerca de Las Médulas. Otra versión apunta a que el caballero leonés Bernardo del Carpio, tras vencer a Roldán, se quedó con la espada con la que sería enterrado a su muerte en Peña Longa, en la localidad palentina de Aguilar de Campoo.

14 Amigo de los lobos

Fue un defensor a ultranza del lobo. En 1965 consiguió dos lobeznos a los que salvó de morir apaleados en un pueblo. Los crió y estudió ayudado por su mujer. Les llamaron Rómulo y Remo y, según relata su viuda, «con ellos aprendí a ser madre, porque les daba el biberón cada dos horas. Fueron mis primeros hijos». Félix intentó que este animal dejara de ser visto como un enemigo natural del hombre y de la ganadería.

Rodríguez de la Fuente sostiene a un lobezno. / RTVE

15 Una estatua en su pueblo

El alcalde de Poza de la Sal levantó en el municipio una estatua en el lugar donde el naturalista observaba los halcones. «No te preocupes, le dijo- porque aunque te mueras en alguna de tus aventuras ya tienes aquí una estatua que ha de permanecer siempre. Ya te puedes lanzar a todas tus aventuras, puedes dormir tranquilo».

16 Nunca le gustó subir en aviones

Odiaba volar y se cambió de avioneta porque en la que tenía previsto rodar la carrera de trineos tirados por perros más importante de Alaska había sufrido una pérdida de aceite. Antes de subir al aparato que finalmente sufrió el accidente dicen que comentó en alto: «Qué lugar más bello para morir».

17 El 14 de marzo de 1980

La noticia de su muerte la dio en Televisión Española Isabel Tenaille, presentadora en ese momento del programa Siete días.

18 Un presentimiento

Su viuda aseguró días más tarde que antes de salir de viaje hacia Alaska, Félix le había firmado un poder. «Fue la primera vez que hizo algo así. Yo creo que tuvo un presentimiento. Anteriormente se había ido en un sinfín de viajes y nunca había pasado nada parecido», argumentó refiriéndose a la firma del documento.

Félix Rodriguez de la Fuente posando junto a su avioneta. / El Norte

19 Su último viaje

Marcelle Parmentiere relató pocos días después del accidente que su marido estaba amargado con los problemas económicos que sufría la serie. Incluso, comentó que el burgalés le había comentado que el de Alaska era el último viaje que acometía y que quería tomarse la vida con más tranquilidad, ir al campo, escribir y pasar más tiempo con su familia.

20 Su compañero Alberto Mariano Huéscar

Uno de los cámaras que falleció al estrellarse la avioneta, concretamente Alberto Mariano Huéscar, ya había sufrió un accidente anterior grabando otro programa con Félix Rodríguez de la Fuente. Estuvo un año de baja.

21 Warren Dobson, uno de los mejores pilotos de Alaska

Las agencias que informaron de la noticia se confundieron con el nombre del piloto fallecido. Aseguraban que era Peter Lang, de 36 años, cuando su nombre era Warren Dobson, uno de los mejores pilotos de Alaska. Quienes le conocían aseguraban que, tal vez, a una mayor altura se hubiera podido hacer con el aparato, evitando el accidente. También hubo una pequeña confusión con la fecha de la muerte. El accidente se produjo a las 12.30 horas del 14 de marzo, hora local en Alaska y las 23.30 de España (existen once horas de diferencia). Unas horas después, se dio a conocer la muerte en su país natal. Como ya era un nuevo día, llegó a existir la confusión de que había muerto en la jornada del 15 de marzo.

22 Una estatua en su memoria

En el lugar donde cayó la avioneta se erigió una estatua en su memoria. Sin embargo, años más tarde fue destruida para construir una carretera.

Félix Rodríguez de la Fuente con un niño esquimal en Alaska.

23 Los cámaras Teodoro Roa y Alberto Huéscar

Teodoro Roa y Alberto Huéscar, los compañeros cámaras de TVE que también fallecieron en el accidente junto a Félix Rodríguez de la Fuente, fueron enterrados el 19 de marzo en Fuencarral. Cuando la comitiva llegó al cementerio, comprobaron que por las normas sanitarias de traslados de cadáveres entre países, los ataúdes eran más grandes de lo normal. Familiares, amigos y compañeros tuvieron que esperar durante más de hora y media, y bajo una lluvia torrencial, a que dos enterradores pudieran agrandar las fosas para poder llevar a cabo el enterramiento.

24 'Mi amigo Félix'

Félix Rodríguez de la Fuente llegó a ser un verdadero maestro cetrero / RTVE

El mismo año en el que fallecía Félix Rodríguez de la Fuente, el dúo Enrique y Ana lanzaba una de las canciones más exitosas de su carrera: 'Mi amigo Félix'. Este tema siempre estará relacionado con el naturalista, aunque sin lugar a dudas, la música que puso la banda sonora de su vida fue la sintonía de 'El hombre y la Tierra', creada por el compositor y músico español Antón García-Abril.