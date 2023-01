Fiesta ilegal en un pueblo de Granada. / TORCUATO FANDILA

Más de cuatro mil personas han pasado desde el viernes por una fiesta ilegal en Granada El alcalde municipio comparte la decisión de no haber desalojado «porque entonces sí nos hubiéramos encontrado con un problema de verdad», aunque asegura que el evento no goza de ni un solo permiso y por tanto no cumple con la legalidad