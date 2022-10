Cruz Roja busca juguetes educativos para 70.000 niños en vulnerabilidad

Cruz Roja ha arrancado la campaña 'Sus derechos en juego' con el reto de conseguir 120.000 juegos y juguetes nuevos, no sexistas y no bélicos, para entregar a principios de año a las familias de 70.000 menores en situación de vulnerabilidad «que no tienen garantizado el derecho al juego».

La entidad destaca que los juguetes no sólo son fuente de ocio para los menores, sino que ayudan a mejorar sus habilidades comunicativas, o a relacionarse; también, constituyen una herramienta educativa y de trasmisión de valores en el contexto escolar y familiar.

En una época de crisis económica para muchas familias cuya prioridad es atender las necesidades básicas, especialmente en vivienda, gas, electricidad o alimentos, el derecho al juego pasa a un plano secundario para las familias, explica la organización humanitaria.

Además de la entrega de juguetes en los puntos de recogida habilitados, se puede colaborar con la campaña realizando donaciones en la web de Cruz Roja, el teléfono 900 104 971 y mediante el envío de SMS con la palabra JUGUETE al 38088 (3 euros), que se destinarán íntegramente a la compra de juguetes para esos niños de familias en dificultad social.