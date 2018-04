cruz roja atiende a 74.337 pobres severos en las islas

El área de intervención social de Cruz Roja atendió el pasado año a cerca de 97.000 personas. De ellas, el 75%, es decir, 74.337, son personas en «extrema vulnerabilidad». Así lo explicaron ayer el presidente de la ONG en la provincia de Las Palmas, Juan Campos, y el coordinador provincial y autonómico, José María Zarraluqui.

La mayoría de esas personas se encuentra «en esa situación desde antes de la crisis. Es una pobreza cronificada agravada porque los salarios no han subido. Hay trabajadores pobres que no llegan a final de mes», denunció Zarraluqui.

De las 74.337 personas en esta situación, 38.486 fueron atendidas en la provincia de Santa Cruz de Tenerife y 35.851 en la de Las Palmas.

«El abanico social de este colectivo es muy amplio. Hay desde personas jóvenes que se emanciparon y no pueden seguir adelante hasta personas mayores. La extrema vulnerabilidad no tiene edad. Pero si tuviéramos que definir un perfil sería el de una mujer con cargas familiares y que habitualmente éstas no son solo los hijos, también puede ser la pareja, incluso los padres», señalaron los responsables de la ONG.

Campos y Zarraluqui coincidieron también en que no es que las mujeres sean «más vulnerables», sino que suelen ser «las que lideran, las que tiran del carro mayoritariamente» y, por tanto, las que se acercan a solicitar ayuda a Cruz Roja.

De ese 75% de personas en «extrema vulnerabilidad», explicó Campos, un 60% (más de 44.000) vive de forma «muy precaria, y el resto, aunque tiene un empleo, los «sueldos míseros» que reciben no les permite normalizar su situación.

La situación con respecto a 2016, confesó Campos, «ha mejorado», pero «con salarios de 600 o 700 euros una familia no llega a final de mes. Digamos que ha mejorado ‘con alfileres’».