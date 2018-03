Criada y educada por el Estado hasta los 18, después la suerte

Una vez en Gran Canaria

Cuando comenzó la formación para la emancipación de Sara en el centro de menores se dieron cuenta de su incongruencia burocrática y buscaron su partida de nacimiento. Pero nunca apareció. La madre de Sara murió hace cinco años y a su padre nunca lo conoció, con la administración mirando para otro lado Eddobyany desistió y se conformó con el permiso de residencia. Cumplidos los 18, con un billete de avión a Gran Canaria y 50 euros que le dio un educador llegó a la isla, a un piso de emancipados de Las Palmas de Gran Canaria.

«Nunca he sido consciente de todo lo que me supondría a nivel administrativo», reivindica Eddobyany, cansada de no encontrar respuestas. Culpa a la Junta de Andalucía por dejarla tirada cuando cumplió los 18 años y se pregunta por qué el país que la acogió, le dio una casa y una educación, no la reconoce como una igual. Sara no tiene ningún arraigo con Marruecos y le piden que vaya al registro de Tan-Tan, una localidad de un país que no conoce, a buscar una partida de nacimiento que ni si quiera sabe si existe.

En la isla se echó novio y, según relata, fue motivo suficiente para que la invitaran a marcharse del piso. «Gracias que él me ayudó en aquel momento», rememora. Después se fue a Málaga a trabajar con la ayuda de una de sus «dos familias colaboradoras», con quienes «salía de permiso en vacaciones y algunos fines de semana». María y Camille han sido lo más parecido a unas progenitoras que Sara tiene y sigue en contacto con ellas. Posteriormente se fue a Barcelona, donde estudió el ciclo de Enfermería e hizo las prácticas, poder estudiar la carrera es su sueño. Sara se define como una «buscavidas». Con incredulidad describe cómo desde la propia Delegación del Gobierno le han recomendado que se case con algún español para poder tener la nacionalidad. «¿Tú te quieres casar conmigo?, le pregunté al tipo que me lo dijo», asegura.

Eddobyany está en contacto con la Comisión Española de Ayuda Al Refugiado en Canarias (CEAR) para que le orienten y ayuden en su caso. Sin partida de nacimiento no puede comenzar los trámites para obtener su nacionalidad. Agradece a sus amigas canarias y a las madres de estas todo el apoyo que ha recibido durante estos años y lo único que quiere es regularizar su situación para estudiar y seguir con su vida. Una vida cargada de impedimentos a los que se ha enfrentado sola, una vida por la que peleará hasta el final.