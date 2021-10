Covid en el brazo derecho y gripe en el izquierdo: los mayores se protegen contra la doble infección

«Que nos pongan todo lo que hay que poner para protegernos». Manuel Miñana, de 85 años, fue uno de los 50 pacientes citados este jueves en el centro de salud de Alcaravaneras en el primer día de la campaña de vacunación contra la gripe en Canarias, que tiene como gran novedad su coincidencia con el inicio de la administración de la dosis de refuerzo contra la covid a las 230.000 personas mayores de 70 años del archipiélago.

La mayoría salió del centro sanitario con los dos pinchazos para estar más protegidos. Como Roberto Labín, de 83 años, que recibió su tercera dosis de Pfizer en el brazo izquierdo y la vacuna de la gripe en el derecho. «Hay que hacerlo. He salido sin molestia ninguna pero aun así me siento inseguro, viendo todo lo que ha pasado con la gente en la UCI», dice tras ser vacunado. Y lanza un mensaje claro a quienes aun no se han pinchado contra la covid: «No es justo, tienen que hacerlo, creo que ni deberían circular por la calle».

Canarias es una de las comunidades que ha apostado por la vacunación conjunta gripe-covid para las personas a las que se le ha prescrito la dosis de refuerzo. El objetivo es blindar a la población más vulnerable contra la doble infección en un año en el que se prevé una mayor circulación del virus de la gripe, que coexistirá con el coronavirus, lo que supone mayor riesgo de enfermar y más posibilidades de colapso para el sistema sanitario. Sanidad prevé terminar de pinchar la dosis de refuerzo a los mayores de 70 y contra la gripe en diciembre.

Virginia Cabrera, directora de la zona básica de salud de Alcaravaneras, con capacidad para vacunar a 96 pacientes al día de lunes a viernes, destacó este jueves que los centros sanitarios seguirán haciendo captación oportunista para que se vacunen las personas que acudan por otros motivos, aunque este año la citación está centralizada por el 012, que tiene un algoritmo de llamada que en base a la edad y perfil de quien llame da fecha y tipo de vacuna. A todos lo mayores de 70 se les propone el doble pinchazo y, por lo visto este miércoles en el inicio de la campaña, la mayoría dirá que sí. «No ha habido problema, hay quienes dicen que quieren consultar con su especialista o médico de familia, pero todos entienden que este año, en plena pandemia de covid, es fundamental vacunarse de ambas enfermedades, primero por las complicaciones que puede haber y reducir la mortalidad, porque es vital evitar la coinfección, que un paciente coja el covid y la gripe, lo que duplicaría el riesgo», añade la responsable sanitaria.

Solo se podrán poner el refuerzo contra la covid los mayores de 70 años si han pasado seis meses de su inmunización. La dosis será de la misma vacuna que recibieron inicialmente, salvo en el caso de las personas que se pincharon con la monodosis de Janssen, a quienes se pondrá Pfizer.

En el caso de Alcaravaneras, la agenda para quienes se pincharán gripe y la tercera dosis con Moderna se ha organizado desde el propio centro de salud y ya tienen todo cubierto hasta el 14 de diciembre. «Hay que evitar que el grupo más vulnerable de la población caiga enfermo, o intentar que si lo hace la enfermedad sea menos grave y no fallezca», insistió Cabrera.

Las y los expertos dan por hecho que este año circulará más el virus de la gripe por la relajación de las medidas de prevención contra la covid tras una campaña anterior sin apenas incidencia. «Ahora todos los que vienen con infección respiratoria aguda es por covid, pero a partir de principios de diciembre puede ser también gripe, y eso además de un riesgo para la población también es una espada de Damocles para el sistema sanitario», incidió la sanitaria.

Canarias ha adquirido para esta campaña contra la gripe 261.500 dosis de tres vacunas diferentes: Vaxigrip, indicada para menores de 60 con patología crónica o de riesgo; Flucelvax para personal sanitario y mayores de 60 años y Efluelda para personas de más de 90 que estén en residencias.