Contribución a la industrialización y al mix energético

El objetivo de resolver las necesidades energéticas de la humanidad a partir de fuentes renovables, en general, solo recibe algunos matices en cuanto al tiempo en que deben/pueden hacerse y en ¿cómo y quién? debe/puede pagar los costes que este cambio tendrá sin duda por su magnitud y complejidad. Bajo este primer nivel para la consecución de los objetivos de implantación, está abierto un proceso general de competencia entre respuestas tecnológicas para el aprovechamiento de los procesos o fenómenos que contienen cantidad suficiente de energía. Es frecuente que la defensa y promoción hecha por los promotores de soluciones en base a una tecnología particular parezca indicar que esta tecnología será la clave para la solución del problema y nada más lejos de ser cierto. La realidad es que la existencia de los fenómenos aprovechables en cada espacio geográfico/energético, determina el mix que permitirá resolver la necesidad en cada caso. Entendiendo por mix la combinación de tecnologías de producción, almacenamiento y distribución que permite la mejor solución.

En Canarias tenemos un claro ejemplo de esta situación en la isla del Hierro, donde Gorona del Viento permite muchos días al año que se cubrir sus necesidades de generación eléctrica en base al viento y a los bombeos asociados. Sin embargo, a pesar de que las Islas Canarias en general y El Hierro en particular disponen de un régimen de vientos privilegiados, esta experiencia ha permitido constatar qué es necesario añadir otros elementos de generación y almacenamiento para poder alcanzar el objetivo 100% renovables. Esto no señala una limitación de la tecnología, sino del recurso, en este caso el viento, que sin duda se podrá mejorar para alcanzar porcentajes mayores, pero no podrá evitar el límite natural del recurso, por lo que sin duda habrá que seguir trabajando para alcanzar el mix que lo permita.

Por la misma razón la eólica terrestre que ya era una tecnología eficiente, se ha tenido que hacer offshore y últimamente offshore flotante para tratar de aprovechar el recurso, que está dónde está, teniéndose que adaptar cada tecnología de la mejor forma que le es posible para aprovecharlo. La adaptación de las tecnologías, sus características y sus conceptos está sucediendo muy deprisa y es necesario ir precisando los términos a la misma velocidad. Siguiendo con el aprovechamiento eólico, las tres tecnologías que lo hacen posible, tienen en común que aprovechan el viento para generar electricidad utilizando turbinas de generación que son iguales o muy parecidas (marinizadas en mayor o menor medida) y se diferencian realmente en cómo se apoyan en tierra, en el fondo marino, o en el mar flotando sobre él. La consecuencia es que las dos primeras son tecnologías maduras fruto de una línea de desarrollo y la flotante es básicamente diferente por la dificultad que supone las condiciones de trabajo, constituyéndose en una tecnología emergente.

Esta diferencia es de tal importancia que la UE, sin duda el ente internacional que más impulso y apoyo está dando al desarrollo de energías renovables, en su informe sobre Economía Azul (2020), a singularizado un nuevo sector económico emergente que denomina Energía Azul, en el que incluye las tecnologías de aprovechamiento de las olas, las mareas/corriente la eólica flotante, el hidrógeno verde y la fotovoltaica flotante. Está mezcla aparentemente heterogénea deja de serlo cuando se pone el foco en que los recursos que se van a aprovechar están en el mar y que instalarse para operar en y desde el mar, supone retos tecnológicos pendientes en gran medida de desarrollar con una repercusión económica y de empleo enorme que la Unión Europea se propone liderar.

Esta circunstancia es una oportunidad que se alinea con la transición verde general que la UE se había planteado antes del CV19 y que se convertirá, en una, si no, en la más importante, herramienta para ayudar a la salida económica de la pandemia en Europa.

Aquí conviene señalar, que las energías renovables en general como actividad económica, han de analizarse desde dos perspectivas distintas, de un lado como ya se ha señalado por la producción que aporte al mejor mix energético en cada sistema eléctrico y de otra, como industria de fabricación de todo lo necesario para producir dicha energía. El enfoque europeo es muy claro y pretende utilizar las necesidades de sus propios mix energéticos para impulsar una industria europea exportadora de liderazgo internacional.

En este contexto es muy importante señalar que España y Canarias tienen capacidades y potencialidades para ser actores internacionales significativos desde Europa. En Canarias en particular se dispone de un sistema de generación fragmentado, altamente dependiente y caro, como es conocido. Disponiendo de recursos naturales importantes en viento, sol y olas. Por tanto, se da la primera condición de tener un mix susceptible de ser mejorado con las tecnologías emergentes, (siempre que la regulación lo permita). Por otro lado tiene condiciones excepcionales para la experimentación de tecnologías de aprovechamiento y de plantas piloto en general, de particular importancia para la energía azul. A lo que se han de añadir capacidad científica y tecnológica significativa en personas e instituciones.

Adicionalmente y en Canaria se vienen estableciendo empresas tecnológicas innovadoras tanto de origen local, como atraídas por la condiciones referidas, constituyendo un núcleo reseñable, al que se están incorporando empresa locales del ámbito marino marítimo tradicional, que están aportando experiencia y capacidad.

Pero como es conocido, la oportunidad y la capacidad, son necesarias, pero no suficientes, como ya se ha demostrado. La segunda y mas potente planta de energía eólica del mundo en este momento de 50MW,situada en Kincardine, Escocia, pudo situarse en Gran Canaria y no está, porque la oportunidad y la capacidad no fueron acompañadas por la decisión y determinación necesarias.

La apertura reciente del Innovatión Fund de la UE como fuente de financiación y los próximos concursos anunciados por el Ministerio, son probablemente la última oportunidad de importancia para conseguir la mejor solución al mix energético de Canarias y de mayor importancia para conseguir radicar en Canarias una parte (por pequeña que sea a nivel global puede ser muy importa en el local) de la industria generadora de tecnologías renovables, con su consecuente crecimiento económico y generación de empleo.

Octavio Llinás es expresidente de la Fundación Innovamar.