Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Directo Finales del torneo de pickleball, en directo: un intenso domingo que promete espectáculo
Parque de la Concordia, en una imagen de archivo. A.C.

Consternación en Jaén por la muerte de dos menores

La investigación sigue abierta y desde las administraciones piden el «máximo respeto» para las familias

Ascensión Cubillo

Domingo, 30 de noviembre 2025, 11:06

Comenta

Dolor y consternación en la capital jienense por la muerte de dos chicas menores de edad, cuyos cuerpos fueron hallados en la madrugada del sábado en el parque de la Concordia. Son muchas las preguntas que se plantean en una situación así y, de momento, pocas las respuestas ya que se ha decretado el secreto de sumario.

La Brigada Judicial de la Policía Nacional se ha hecho cargo de la investigación. Así lo confirmó el subdelegado del Gobierno en Jaén, Manuel Fernández, quien apuntó que en una primera inspección ocular no se aprecian signos de violencia externa ni indicios de participación de terceras personas.Dolor y consternación en la capital jienense por la muerte de dos chicas menores de edad, cuyos cuerpos fueron hallados en la madrugada del sábado en el parque de la Concordia. Son muchas las preguntas que se plantean en una situación así y, de momento, pocas las respuestas ya que se ha decretado el secreto de sumario.

La Brigada Judicial de la Policía Nacional se ha hecho cargo de la investigación. Así lo confirmó el subdelegado del Gobierno en Jaén, Manuel Fernández, quien apuntó que en una primera inspección ocular no se aprecian signos de violencia externa ni indicios de participación de terceras personas.

Publicidad

Top 50
  1. 1 El alcalde de Santa Brígida cesa al edil de Obras tras una denuncia del PP por una venta de material municipal
  2. 2 Críticas a la feria navideña: «Si sale un vagón disparado, me entra por la ventana»
  3. 3 Detienen al entrenador y ojeador de fútbol Kenneth V.V. por abusar sexualmente de 61 menores
  4. 4 Los autónomos salen a la calle: «No tenemos ni el lujo de ponernos enfermos»
  5. 5 Quién es quién en Canarias 2025
  6. 6 Dónde saborear Gran Canaria, según la empresaria Pilar López
  7. 7 «Hace cinco años que sé que mi padre mató a mi madre y aún no puedo enterrarla»
  8. 8 Mininos asesinos en los espacios naturales de Gran Canaria
  9. 9 La balear Sampol irrumpe con fueza y construirá centrales eléctricas en Gran Canaria y Tenerife
  10. 10 Emergencias limita la alerta por contaminación marina a Telde

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Consternación en Jaén por la muerte de dos menores

Consternación en Jaén por la muerte de dos menores