Consejos para la vuelta a la rutina

"En ocasiones, aparecen algunas dificultades que nos alarman y hacen que no sepamos cómo actuar", ha indicado la neuropsicóloga y psicóloga infantil clínica y escolar, la doctora Rocío Juárez. Los problemas más frecuentes que pueden ocurrir son, según la experta, "dificultades para dormir, mayor irritabilidad, rabietas, actitud negativa, dispersión o incluso cambios en sus costumbres alimenticias o de higiene", ha explicado Juárez.

Los especialistas recomiendan empezar la rutina unos 15 antes de iniciar el colegio

Además, es más probable que estas señales aparezcan si el niño "experimenta por primera vez la escolarización, cambia de colegio, de etapa o de ciclo académico", ha añadido la experta.

Los especialistas recomiendan empezar la rutina unos 15 antes de iniciar el colegio, "para que en septiembre el cambio no sea tan brusco y el proceso de adaptación natural que se da con el inicio del curso escolar no afecte negativamente al pequeño", ha manifestado la doctora de Vithas. Aquí la experta proporciona unos consejos para que la vuelta al cole no sea traumática.