Consejos para celebrar la Navidad de forma responsable y sostenible

A la hora de elaborar las copiosas comidas y cenas navideñas, comprar regalos para la familia y amigos, así como para elegir la decoración de este año, hay múltiples opciones para vivir estos días siendo más responsables con el medioambiente, evitando el despilfarro.

Una de las primeras cuestiones clave es cómo elegir el menú más adecuado para no desechar de más, especialmente productos que tienen un coste ambiental elevado, como la carne, el marisco o el pescado. Es recomendable calcular bien la comida necesaria, congelar lo que sobre o repartir el resto. Además, apostar por los alimentos locales y de temporada, que no necesitan ser transportados desde lugares lejanos ni refrigerados para conservar sus propiedades, conlleva reducir la huella de carbono y beneficia a la economía local.

El uso de productos ultraprocesados puede parecer una práctica muy cómoda, elaborando una cena rápida y con poco coste para el bolsillo, pero en ellos se pueden encontrar ingredientes que no son saludables (azúcar elevada, aceite de palma, conservantes derivados del petróleo, etc.) y que requieren una elevada cantidad de energía para juntarlos, procesarlos y envasarlos. Y, por otra parte, se genera un gran número de envases que van a parar a la basura, por lo que también es bueno optar por la compra a granel, con bolsas de tela, por ejemplo.

La decoración del hogar es también una de las grandes protagonistas de esta época, con la instalación del árbol, las luces, el belén, etc. Las organizaciones que abogan por el consumo sostenible advierten sobre la conveniencia de no llevar un árbol nuevo a casa y sí construir uno propio con imaginación y objetos reciclados. Los árboles habituales se fabrican con PVC y otros plásticos que no se degradan y contienen una gran cantidad de plomo y mercurio.

Muy ligadas a la colocación del árbol están las luces navideñas por toda la casa o en las fachadas. Una buena alternativa para evitar la contaminación es optar por velas naturales y no las habituales, que están hechas con parafina, un derivado del petróleo. En el caso de escoger el encendido eléctrico, conviene usar bombillas de bajo consumo, micro bombillas o módulos que reducen un tercio el consumo eléctrico. Las luces LED gastan un 90% menos de energía que las tradicionales.

Y, cómo no, la parte que más agrada es la de recibir los regalos. Para ahorrar, se pueden envolver en papel de periódico o de alguna revista que se haya quedado por casa, rehusando el gasto de papel. Otra alternativa interesante, y que cada vez es más común, es la de regalar sensaciones, actividades o servicios, que puedan disfrutarse en compañía o en soledad y que liberan las casas de nuevos objetos, más o menos útiles a la larga.

Para elegir un regalo para los niños, una práctica favorable es la de buscar los juguetes que emplean baterías recargables en vez de pilas, de artesanía local, duraderos y didácticos, y que cumplan con los certificados de la UE.