Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Directo Athletic - Qarabag, en directo
Antonio Sanz, durante la rueda de prensa en la que ayer dio las expliciones por la caída del sistema.

Antonio Sanz, durante la rueda de prensa en la que ayer dio las expliciones por la caída del sistema. E. P.

El consejero andaluz de Salud acusa a las víctimas del cribado de crear una «alarma social bestial»

Sanz carga de nuevo contra la asociación Amama por denunciar «sin pruebas» que se estaban manipulando y borrando historiales

Julia Fernández

Miércoles, 22 de octubre 2025, 16:52

Comenta

El nuevo consejero de Salud de Andalucía ha cargado hoy contra las víctimas del cribado de cáncer de mama, a las que ha acusado de ... crear una «alarma social bestial». Antonio Sanz se ha defendido así de la denuncia que 24 horas antes había hecho la asociación que reúne a las afectadas y a sus familias, Amama. En un escrito, la asociación solicitaba a la Fiscalía que investigara la supuesta desaparición de historiales médicos de los sistemas de información y gestión que usa el Servicio Andaluz de Salud (SAS).

Este contenido es exclusivo para registrados

Publicidad

Top 50
  1. 1 Colas mañaneras a las puertas del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria: el 40% de los ciudadanos realiza sus gestiones sin cita
  2. 2 Muere Francisco Sánchez, fundador del Instituto de Astrofísica de Canarias
  3. 3 Detenido por matar de un golpe a Millu, una gata callejera muy querida por vecinos de Mogán
  4. 4 El tropiezo del sendero de Las Coloradas al Confital por 60 metros de ladera
  5. 5 Alertan del colapso de las urgencias hospitalarias en Canarias por mil camas ocupadas por pacientes con alta
  6. 6 El sabor de Arinaga que conquista Guanarteme a golpe de hamburguesa artesanal
  7. 7 El novedoso cambio de la ayuda a domicilio: los barrios de Las Palmas de Gran Canaria serán atendidos por cuatro empresas
  8. 8 La viñeta de Morgan de este miércoles 22 de octubre
  9. 9 Buscan a Ione de 13 años, desaparecido en Santa Cruz de Tenerife
  10. 10 El Louvre no es el único: Gran Canaria también vivió su propio robo de película

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 El consejero andaluz de Salud acusa a las víctimas del cribado de crear una «alarma social bestial»