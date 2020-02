Congreso europeo de Oncología y Radioterapia en Hospitales Universitarios San Roque

Durante estos días se analizaron las diversas estructuras de asistencia oncológica en Europa y los programas formativos de cada país. Posteriormente, se definieron los mínimos comunes que deberían ser conocidos y acreditados por todos los profesionales en el ámbito europeo. Esta importante reunión europea se encuadra dentro de las actividades del Centenario de Hospitales Universitarios San Roque y del Día de la Lucha contra el Cáncer.

La formación especializada es un aspecto especialmente sensible en la asistencia oncológica. Que los profesionales tengan bien acreditadas sus capacidades, que la formación necesaria para adquirirla sea lo mas uniforme posible dentro del espacio europeo y sentar las bases para programas formativos comunes, es el principal objetivo de esta reunión organizada por la UEMS y Hospitales Universitarios San Roque(HUSR) con la colaboración del Instituto Canario de Investigación del Cáncer (ICIC) y la Universidad Fernando Pessoa Canarias (UFPC).

Hoy en día la seguridad de los pacientes no puede ponerse en riesgo al ser atendidos por profesionales no titulados o no suficientemente cualificados en las competencias médicas que se necesitan. Los Colegios Oficiales de Médicos en España, colaboran en los programas de validación y re-certificación de profesionales, que pretenden asegurar el adecuado conocimiento y actualización de los mismos en los profesionales que atienden nuestra sanidad.

En Europa, la asistencia oncológica tiene estructuras organizativas diferentes, pero la búsqueda del consenso sobre las capacidades mínimas comunes que deben tener los profesionales, es fundamental para asegurar la universalidad de la asistencia oncológica.