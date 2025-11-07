Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Lugar del atropello mortal. Iván Arlandis

El conductor de un camión atropella y mata a una joven en un paso de peatones en Valencia

El camionero ha dado positivo en cocaína y cannabis, pero no presenta síntomas de conducir bajo los efectos de sustancias estupefacientes

Ignacio Cabanes y Javier Martínez

Valencia

Viernes, 7 de noviembre 2025, 08:06

Un camión ha atropellado mortalmente a una joven peruana de 20 años en el cruce de las calles Valle de la Ballestera y Hernández Lázaro en la ciudad de Valencia. El accidente se ha producido poco después de la seis y media de la madrugada de este viernes cuando la víctima cruzaba un paso de peatones, y el camionero ha realizado un giro sin ver a la joven, que ha sido atropellada por las ruedas traseras del remolque.

Hasta el lugar de los hechos se desplazado con urgencia varia patrullas de la Policía Local y un equipo de la Unidad de Policía Judicial de Tráfico. La víctima cruzaba correctamente con el semáforo de peatones en verde, y el de los vehículos que giraban en el cruce se encontraba en fase ámbar, según los testigos y las primeras investigaciones de la Policía Local.

Aunque el conductor no presentaba síntomas de conducir bajo los efectos de sustancias estupefacientes, la Policía Local le ha realizado el test salival de detección de sustancias estupefacientes y ha dado positivo en cocaína y cannabis.

Los agentes investigan al camionero por un presunto delito de homicidio imprudente, y se encuentran a la espera de que los análisis confirmen la presencia de cocaína y cannabis en el cuerpo del conductor.

Tras recibir el aviso del accidente, el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU) envió al lugar a un equipo del Servicio de Ayuda Médica Urgente (SAMU), que certificó el fallecimiento de la joven. Una ambulancia de Soporte Vital Avanzado (SVA) también se desplazó a la calle Valle de la Ballestera. El cadáver fue trasladado al Instituto de Medicina Legal de Valencia para realizarle la autopsia.

Dos agentes de la Unidad de Policía Judicial de Tráfico realizaron una minuciosa inspección en el lugar del accidente, tomaron declaración al conductor y un testigo y revisaron los datos del tacógrafo del camión.

