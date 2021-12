Condenado a 480 euros el joven que simuló la agresión homófoba de Malasaña

El joven de 20 años que simuló haber sido víctima de una agresión homófoba en el madrileño barrio de Malasaña por parte de ocho encapuchados ha sido condenado a una multa de 480 euros. El Juzgado de Instrucción número 52 de Madrid ha impuesto este castigo -cuatro meses a razón de cuatro euros diarios- tras celebrar este viernes un juicio rápido.

En un principio, para hoy estaba prevista su declaración en calidad de investigado por un delito de denuncia falsa. Pero al término de la declaración, y tras reconocer los hechos, se ha transformado la diligencia en un juicio rápido durante el cual se ha conformado con la pena reclamada por la Fiscalía, que ya es firme.

El caso de Malasaña, la primera denuncia del joven, causó un tsunami político en España sobre los delitos de odio en septiembre pasado. Pero los investigadores policiales nunca tuvieron claros los hechos y tras una segunda declaración el ahora condenado admitió que su testimonio -la agresión múltiple en su portal, las lesiones y el supuesto tatuaje en el glúteo con un cúter con la palabra «maricón»- había sido inventado.

En realidad, admitió, fue fruto de una relación sadomasoquista consentida, en un piso, con otras dos personas, pero para no confesárselo a su pareja mintió a la Policía. S in embargo la investigación reveló que la supuesta agresión no había quedado registrada en ninguna cámara de seguridad de los comercios y locales cercanos. Tampoco en las cámaras de las bocas de metro más próximas.

Los agentes interrogaron a decenas de vecinos que estaban en la zona y pusieron todos los medios mientras el foco político les señalaba. Pero ninguna persona había visto ni oído nada, una circunstancia que llevó a los agentes a llamar de nuevo al joven para interrogarle y sacarle finalmente la confesión.