Condenado por «contratar» a un inmigrante a cambio de cerveza y tabaco

La Audiencia Provincial de Ciudad Real ha condenado a un agricultor de Socuéllamos (Ciudad Real) a dos años de prisión y a pagar una indemnización de algo más de 34.000 euros por un delito contra los derechos de los trabajadores.

El ahora condenado, Francisco José L.S., «contrató» a un hombre de origen marroquí, Mustafá E.A., en 2016 para que trabajara en un melonar de su propiedad. Durante dos años no firmó ningún contrato de trabajo, tampoco fue dado de alta en la Seguridad Social y no percibió salario alguno. Además, otra de sus funciones era vigilar el melonar desde una cabaña sin las mínimas condiciones de habitabilidad que carecía de agua y electricidad. Desde entonces y durante dos años no tuvo vacaciones ni días de descanso.

El inmigrante, harto de su situación, denunció los hechos. Según su testimonio, el agricultor había acordado con él verbalmente las condiciones de trabajo comprometiéndose a pagarle la mitad de las ganancias obtenidas así como a darle comida, tabaco y cerveza. Durante esos dos años el melonar logró unos beneficios de casi 75.000 euros de los cuales la mitad debería haberle correspondido al trabajador. Por el contrario, de vez en cuando le daba algún billete de 10 ó 20 euros.

«Como a un hijo»

Durante el juicio, el agricultor afirmó que había tratado a su trabajador «como si fuera mi hijo» y que había sido procesado «por ser bueno». Sin embargo, según su versión, Mustafá le había mentido asegurando que contaba con permiso de residencia en España y había traicionado su confianza porque «siempre hacía lo que le daba la gana».