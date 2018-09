Concepción Arenal, la pensadora que intuyó el futuro

Concepción Arenal. La caminante y su sombra es la primera biografía de una mujer editada por Taurus dentro de la colección Españoles eminentes

Caballé reconoce que le costó «hincar el diente» a una mujer apasionante pero «escurridiza»

"Vive en un estado de tensión permanente entre unos sentimientos íntimos poderosos muy intensos y la necesidad de plegarse a una sociedad que la encuentra demasiado fuerte como mujer", comenta Caballé sobre esta eminencia marcada por la prematura muerte de su padre y la de su esposo.

Su biografía se podría dividir en dos épocas muy marcadas: una juventud nerviosa, sensible y arrogante, con dificultades para encontrar el equilibro entre la razón y el temperamento, y una madurez donde la escritora, pensadora y activista se atrevería a grandes cosas.

"Lo que más me ha llamado la atención ha sido la profundidad de su pensamiento, porque no me lo esperaba. Me ha seducido mucho. Y la modernidad de sus pensamientos. Es una mujer que intuye el futuro, comprende por dónde irán las cosas. Tiene todos los ítems que hoy admiramos en una persona", apostilla Caballé.

"Defiende -continúa la escritora- el ecologismo, el pacifismo, va contra los toros, cree que la sociedad no puede fomentar la industria de una forma indiscriminada, y es una protofeminista que defenderá los derechos humanos de los presos, de los niños. En lo único que no era adelantada a su tiempo era su visión de la sexualidad".

Reconoce que le costó "hincar el diente" a una mujer apasionante pero "escurridiza". "Se llama Concha, y con el tiempo genera una concha, un caparazón, para protegerse", concluye Caballé sobre la pensadora gallega.

Arenal llegará, con todas sus sombras y sacada de su hermetismo, el día 6 de septiembre a las librerías para compartir colección con personajes como Miguel de Unamuno o José Ortega y Gasset. Y pronto se unirá a esta colección de la Fundación March otra pensadora, Emilia Pardo Bazán.