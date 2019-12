¿Cómo podemos sobrevivir a los excesos navideños?

Durante todo el mes de diciembre se suceden las comidas de empresa, con amigos, los encuentros y las cenas familiares. Es prácticamente imposible escapar de estas fechas sin subir algún kilo, con la cantidad de comida y de bebida que ingerimos en poco más de 20 días. Si algo caracteriza estas celebraciones es comer, beber y pasarlo bien. Según apuntan algunos nutricionistas, llegamos a enero con un promedio de dos y cuatro kilos de más.

Para poder afrontar lo que se viene encima, no hay nada como empezar a cuidarse los días previos a la Navidad llevando a cabo hábitos saludables, hacer ejercicio y seguir un plan alimenticio. Así llegaremos en forma y no tendremos remordimientos.

Una de las cosas que hay que tener muy en cuenta es no cambiar la rutina, realizando nuestro ejercicio habitual. Un buen consejo, si apenas tienes tiempo en estas fechas, es el de correr unos 20 minutos diarios o caminar al menos una hora. Es conveniente beber dos litros de agua, favoreciendo la eliminación de toxinas, e incluir siempre en la dieta el consumo de frutas y verduras diuréticas.

Aumentar la cantidad de fibra que tomamos eligiendo alimentos integrales, siempre que nos sea posible, y reducir la ingesta de hidratos y azúcares, es otra de las grandes recomendaciones para llegar a punto.

La Fundación Española de la Nutrición (FEN) apunta en este sentido que en esta época «los menús son elevados en proteínas y grasas», por lo que, añade, «deberíamos intentar consumir los hidratos de carbono en otros momentos del día para intentar acercarnos al perfil calórico ideal».

Si bien, tampoco se trata de no pasarlo bien, simplemente se ha de tener un poco de sentido común ante la sucesión de todo tipo de eventos que se concentran en muy pocos días. En la moderación, como en todo, está la clave.

Uno de los problemas con el que nos encontramos en estos actos es que no medimos las cantidades. Nos ponemos a hablar, contar anécdotas, etc; y cuando concluye la cena nos quedamos con esa sensación de «no podernos mover». Así pues, el sentido común y el autocontrol son la mejor medicina para saber dónde está el límite entre el hambre y la gula. A esto le puede ayudar no acudir a la mesa con hambre: es recomendable merendar o tomar algo a media mañana para evitar la ansiedad. Y, por supuesto, si comemos lento, paladeando, disfrutando de los sabores y masticando bien, nos permitirá controlar mucho mejor la ingesta.

Si conseguimos llevar a la práctica esta serie de medidas, no será necesario poner en la lista de propósitos para el 2020 adelgazar y recuperar nuestra figura.

Como consejo final, disfruta y baila mucho si eres de los que sale de fiesta durante estas fechas. Al fin y al cabo, es un buen ejercicio de cardio para quemar grasa, reducir el estrés, mantiene saludable el sistema cardiovascular y regulariza los ciclos del sueño. Y, además, pone de buen humor.