Precisamente por eso, una de las primeras medidas de la pandemia por coronavirus ha sido suspender los vuelos». Así explica Carlos San José, vicedecano del Colegio Oficial de Pilotos de la Aviación Comercial (Copac), por qué este sector ha sido uno de los principales afectados por la crisis del Covid-19.

La desescalada ha permitido reiniciar la marcha tímidamente y, ahora que volvemos a ver pájaros de metal en el cielo y que algunas personas planean coger un avión este verano, hemos querido responder a una pregunta recurrente: ¿cómo consiguen los aviones no chocarse entre sí? Con menos aeronaves en movimiento estos meses, hay más espacio disponible, pero la tecnología (radar, GPS) ha permitido llenar el cielo de aviones asi que, ¿qué pasa cuando, como ocurrió el pasado 25 de julio, se realizan hasta 230.000 trayectos en 24 horas en todo el mundo? En ese caso, el croquis que hay que hacer para que las autovías celestiales no se colapsen es mucho más difícil, pero no imposible.

Lo primero a tener en cuenta es que el espacio aéreo, a nivel internacional, está dividido en nueve Regiones de Información de Vuelo o FIR (Flight Information Region), determinadas por la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), y que no corresponden exactamente a las fronteras de los países. España forma parte de la FIR europea (EUR). A su vez, estas están divididas en otras FIR más pequeñas. En España tenemos tres, la de Madrid, que recoge la delegación de Sevilla; la de Barcelona y la de Canarias. Verticalmente, las FIR se dividen en FIR y UIR (Upper Information Region). La primera ocupa la distancia que hay desde el suelo a los 24.500 pies (7,5 km) y la segunda va desde los 24.500 pies a los 46.000 pies (14 km). Es entre los 33.000 y los 42.000 pies donde los vuelos comerciales suelen alcanzar la ‘altitud de crucero’. Allí, los aviones se enfrentan a una menor resistencia del aire, que es menos denso, y eso les hace consumir menos combustible y viajar más rápido.