Imagen del cometa. Nasa

No, el cometa Atlas no es una nave espacial alienígena

Las redes sociales llevan semanas obsesionadas con un cometa procedente de fuera del Sistema Solar. Es el tercero detectado desde 2017

Jon Garay

Jon Garay

Domingo, 30 de noviembre 2025, 23:07

Comenta

Hace unas semanas, Sean Duffy, secretario de Transportes del Gobierno de Trump y administrador interino de la Nasa, tuvo que salir al paso de otra ... de las conspiraciones más populares, la del montaje de la llegada del ser humano a la Luna. Toda una paradoja que el Gobierno de los conspiracionistas tuviera que salir al paso de una de estas conjuras. Duffy, escalador de troncos en su juventud y expresentador de la Fox, salió al paso de unas afirmaciones de la influencer Kim Kardashian en las que aseguraba que ni Neil Armstrong ni Buzz Aldrin habían pisado el satélite terrestre. «Hemos estado en la Luna seis veces y volveremos durante esta presidencia. Ganamos la última carrera espacial y ganaremos también esta», respondió Duffy.

