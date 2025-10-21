El Colegio Oficial de Fisioterapeutas de Canarias impulsa la formación en la prescripción de actividad física con el modelo sueco PAP Una iniciativa conjunta con la ESSSCAN para fortalecer la capacitación sanitaria en la promoción de la salud a través del ejercicio físico

Martes, 21 de octubre 2025, 17:20 Compartir

En el marco del convenio de colaboración con la Escuela de Servicios Sanitarios y Sociales de Canarias (ESSSCAN), el Colegio Oficial de Fisioterapeutas de Canarias (COFC) organiza el curso «Prescripción de la actividad física (modelo sueco) – Physical Activity on Prescription (PAP)», con el objetivo de seguir impulsando la formación continua y el crecimiento profesional del colectivo sanitario del Archipiélago.

Este curso forma parte de la estrategia del plan de prescripción de la actividad física y busca dar a conocer el origen y fundamentos del modelo sueco, considerado el referente europeo en la denominada «receta deportiva». Se trata de un sistema que integra la prescripción de ejercicio físico como parte del tratamiento sanitario, en el que los profesionales de atención primaria desempeñan un papel esencial para fomentar la salud y prevenir enfermedades crónicas mediante la práctica regular de actividad física.

La formación está dirigida principalmente a profesionales del Servicio Canario de la Salud, especialmente de Atención Primaria: médicos/as, enfermeras/os y fisioterapeutas, aunque también podrán participar profesionales de Atención Especializada y personas colegiadas del COFC externas al SCS.

El curso se desarrollará en dos ediciones en Gran Canaria (29 y 30 de octubre de 2025), una en Lanzarote (31 de octubre de 2025), dos en Tenerife (3 y 4 de noviembre de 2025) y una en La Palma (5 de noviembre de 2025). Todas las sesiones tendrán una duración de 5 horas, en horario de 9:00 a 14:30 horas, con una pausa de 30 minutos. La actividad cuenta con acreditación de la Comisión Canaria de Formación Continuada de las Profesiones Sanitarias.

El equipo docente estará integrado por dos figuras de referencia internacional en el desarrollo y la implementación del modelo sueco PAP:

Stefan Lundqvist, fisioterapeuta y doctor por la Universidad de Gotemburgo, investigador en el ámbito de la atención primaria, miembro del Comité de Medicamentos y Terapéutica de la Región Västra Götaland y de la Asociación Profesional Sueca de Actividad Física (YFA). Ha participado en la implementación del PAP sueco en nueve países europeos.

Gerthi M. Persson, fisioterapeuta colegiada y doctora en Ciencias Médicas por la Universidad de Lund. Con una amplia trayectoria docente y científica en Suecia y Estados Unidos, fue colaboradora en el proyecto original del programa de Prescripción de Actividad Física en Suecia y autora de diversas publicaciones sobre salud pública y ejercicio terapéutico.

Esta formación pretende reforzar el papel del fisioterapeuta y del resto de profesionales sanitarios en la promoción de la salud desde un enfoque multidisciplinar, fomentando el trabajo en equipo y la integración de la actividad física como una herramienta clave en la atención comunitaria.

Las inscripciones y más información están disponibles en el siguiente enlace.

Temas

Fisioterapia