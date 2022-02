El Colegio de Médicos insta a la Consejería a solucionar los problemas del Insular

Continúa la polémica en torno al Hospital Universitario Insular, en un toma y daca entre los profesionales de la salud y la directiva del complejo hospitalario. El Colegio de Médicos de Las Palmas, ante la situación de saturación que impera en el Insular, ha solicitado, en un comunicado, la creación de «un Departamento de Organización de carácter multidisciplinar, profesionalizado, con dedicación exclusiva y estabilidad laboral que se dedique, con visión de futuro a afrontar los problemas del Hospital, en particular, y la Sanidad Canaria, en general».

Desde el Colegio hacen referencia a la última ola de covid, que « ha tensionado de forma importante la actividad asistencia del complejo hospitalario del área sur de Gran Canaria», incidiendo, así, en una «situación ya de por sí precaria por el déficit de médicos en determinados servicios, como urgencias, y por defectos estructurales como la escasez de camas».

A este respecto, aseguran que se podrían enumerar «múltiples responsables», mientras «se continúa en la senda del deterioro progresivo de la actividad asistencial». Al mismo tiempo, ponen de relieve la «improvisación», como método de gestión «rutinario», algo que ha derivado en «medidas y contramedidas continuas». En este punto, enfatizan que «pacientes que precisan cirugía oncológica y otros con patologías no demorables, no se están operando en tiempo y forma». De modo que se «diagnostican, pero no se intervienen». Además de que se está produciendo la suspensión de procedimientos quirúrgicos por «falta de camas de hospitalización» y por tener ocupadas las UCI con pacientes enfermos de covid.

Todo esto ha tejido un «clima de crispación», donde «los médicos tienen grandes incovenientes para desarrollar su actividad», lo que les provoca estrés adicional al no «poder cumplir con su principal obligación, la correcta atención a los enfermos sin covid».

De este modo, desde el Colegio instan a la Consejería a desarrollar, en el menor tiempo posible, «una solución definitiva a las carencias, no solo a corto plazo, sino a largo plazo» como ya manifestaron en un escrito hace dos meses, «a propósito de la situación del Servicio de Urgencias del Hospital Universitario Insular». Así, proponen la habilitación del citado Departamento de Organización de carácter multidisciplinar, profesionalizado, con dedicación exclusiva y estabilidad laboral.

A su vez, reiteran su «compromiso deontológico acerca de que los canales para denunciar las deficiencias ha de ser escalonados: primero la jefatura de servicios, segunda la dirección del centro, tercer a la autoridad sanitaria superior, cuarto al Colegio de Médicos y, por último, a la prensa». En aras de preservar la imagen del hospital, sin «menoscabar la credibilidad del centro sanitario, que es referencia para gran parte de la población canaria y que alberga grandes profesionales y prestigiosos servicios médicos».

Para finalizar, lanzan la advertencia a las autoridades sanitarias de que «abusar del compromiso profesional de sus médicos puede conducir a este centro sanitario a un ambiente de desmotivación que colisiona de frente con la buena medicina».