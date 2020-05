Colectivos vecinales reclaman una desescalada sostenible

La Federación de Asociaciones Contra el Ruido y la Federación de Asociaciones contra la Contaminación Acústica y en defensa del Patrimonio Histórico ha enviado un escrito a varios ministerios, entre ellos en de Presidencia del Gobierno y Sanidad, reclamando que las medidas de desescaladas anunciadas, sobre todo en lo que afecta al sector de la hostelería, tenga en cuenta el derecho al descanso de los residentes y la sostenibilidad de las ciudades. En el escrito, suscrito por 36 entidades, once de ellas canarias como la Asociación de Vecinos Triana- San Telmo o la Federación Foro por la Isleta, muestran su preocupación y firme rechazo ante algunas propuestas que implican un retroceso en los objetivos de sostenibilidad de las ciudades. «Aumentar la presión que ya ejercen las actividades contaminantes, mediante la ampliación de horarios y espacios para terrazas de bares, cafeterías y restaurantes, es ir en contra del derecho a la salud de los residentes y vulnera los derechos fundamentales. No solo porque aumenta el actual riesgo de contagio, sino también porque todo lo que sea favorecer el ruido empeora la calidad de vida de nuestros vecinos. Ampliar el horario y el espacio de ocupación del suelo público con aumento de terrazas en calles peatonales de nuestras ciudades implica un grave riesgo para los residentes en las mismas, al impedir y dificultar el cumplimiento de los dos metros de distancia, como mínimo, entre el público de las terrazas y las ventanas de las viviendas de los pisos bajos de dichas calles. No cabe pretender que los residentes en pisos bajos de las calles peatonales tengan que usar dentro de sus hogares las mascarillas de protección para disminuir el riesgo de contagio del coronavirus», sostienen.

Asimismo, añaden que «la permanencia de público, durante más de ocho horas, en esas calles peatonales, aumenta el riesgo de contagio entre los residentes en dichos espacios. Pedimos a toda la clase política que se atenga al principio de “la salud es lo primero” que, ante el coronavirus, ha sido tenido en cuenta para mantener el confinamiento y proteger nuestras vidas. Desde el Gobierno se ha dejado claro que lo más importante siempre es la salud y se ha recordado que el objetivo primordial es el bien común. Esto supone que las actividades destinadas a la masificación, al ruido nocturno, al alcohol, que empeoran nuestra calidad de vida, no deben ser objetivos a proteger por nuestros políticos autonómicos y locales», explican.

Recuerdan que el modelo de convivencia al que debe aspirar la ciudadanía debe estar basado «en el respeto al bienestar de las personas, a la Constitución, a las leyes, a los principios que rigen los convenios y tratados suscritos por nuestros gobernantes, a las cartas de derechos y tratados internacionales que nos protegen. Es el momento de revisar los privilegios que se han venido entregando a la turistificación de bastantes zonas en aras de la economía a cualquier precio, que provoca la expulsión tanto de vecinos como de comercios tradicionales. Así, incluso se ha contribuido al despoblamiento de nuestros centros históricos, de nuestros barrios. Ninguna actividad debe alterar el descanso y la inviolabilidad del domicilio; lo importante son las personas, la sostenibilidad y los objetivos de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas. Estas deben ser las prioridades; cada alcalde debe luchar por conseguir que su localidad, pueblo o ciudad, sea sostenible, debe proteger a las personas y al medioambiente».