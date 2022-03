Claves para identificar los diferentes tipos de llanto de un bebé y cómo evitar los cólicos

«No entiendo qué le ocurre a mi bebé, ¿por qué no deja de llorar?» «¿Cómo puedo conseguir que se calme?» Todos los padres se han hecho en alguna ocasión estas preguntas, intentando descubrir el motivo del llanto de sus pequeños. Gema Magdaleno, matrona de Atención Primaria y especialista asesora de Chicco, comparte las claves para identificar los diferentes tipos de lloros de los bebés y algunos consejos para que los padres puedan reducirlos creando así un ambiente relajado para disfrutar en el hogar.

El llanto es la manera más eficaz que tienen los bebés para comunicarse y de llamar la atención de mamás y papás cuando algo les ocurre. « Lloran para decir que tienen una necesidad no cubierta, es decir, necesitan algo o les ocurre algo que no pueden solucionar por sí mismos», explica Gema Magdaleno. Y no todos los lloros son iguales, ya que existen diferentes características que permiten identificarlos para poner solución al problema y lograr la tranquilidad deseada en el hogar.

¿Cuáles son los distintos tipos de llantos?

Hambre: Cuando el bebé desea comer lo hará saber con algunos gestos característicos en el momento inicial como sacar la lengua o cerrando los puños. Después, llorará enérgicamente y de manera continuada hasta que consiga obtener el alimento.

Incomodidad: Si tiene frío o calor, o tiene el pañal sucio, o le molesta algo de ropa, llorará, y probablemente será un llanto estridente. Transmitirá nerviosismo y algunos gestos o signos que delatarán su falta de confort.

Sueño: Cuando tienen sueño o están cansados pero les cuesta dormir, manifiestan un llanto parecido a un lamento, que se acompaña también de algunos gestos como frotarse los ojos o signos que delatan el problema (ojos enrojecidos o medio cerrados).

Dolor: En este caso el llanto será muy estridente y agudo, casi como un grito, y puede acompañarse de signos físicos que indican la zona del dolor (la boca, el oído…).

El cólico del lactante, uno de los que más preocupa a los padres

El cólico del lactante se define como un episodio de llanto súbito y sin motivo aparente, caracterizado por ir acompañado de rigidez del tronco o de extremidades y que suele ocurrir a última hora de la tarde, durando aproximadamente tres horas, de periodicidad diaria o durante varios días por semana.

«Uno de los llantos más angustiosos y que más preocupa a los padres es el llamado cólico del lactante. En este caso, el bebé llora de una forma continuada, muy aguda y potente, y además manifiesta signos de dolor en la tripa (se retuerce, empuja como si quisiera expulsar cacas o gases, se pone muy colorado, y la zona abdominal se le pone muy dura)», explica Gema. Generalmente los cólicos aparecen a partir de los 15 días de vida, y se terminan espontáneamente a partir del tercer mes.

El llanto por cólico de lactancia, tan característico por su frecuencia e intensidad, suele ser algo común y existen algunas claves para que los padres puedan ponerle solución:

Los masajes en la tripita es uno de los remedios que mejor funciona para calmar al bebé.

Portearle o colocarle boca abajo un rato, pero nunca para dormir y siempre bajo supervisión.

Si se alimenta con leche de fórmula, es importante elegir un biberón que no permita que trague aire en las tomas, para no empeorar la situación.

Perfect 5, el biberón para reducir los cólicos

Gema Magdaleno incide en la necesidad de encontrar un buen biberón anticólicos para evitar que se produzca ese episodio, logrando la tranquilidad del pequeño y, por consiguiente, la de mamás y papás.

PERFECT 5 es el biberón biofuncional creado por Chicco para reducir la ingesta de aire y que se adapta al ritmo biológico de succión del pequeño, favoreciendo un efecto anticólico probado. Cuenta con el innovador sistema Intui-flow, patentado por la firma, que facilita una toma intuitiva y fisiológica gracias a la acción combinada de la tetina Physio con la membrana Equilibrium en la base del biberón. La tetina, de silicona extra suave, permite un agarre correcto y el movimiento peristáltico de la lengua.

La membrana Equilibrium, por su parte, favorece que entre el aire en el biberón sin mezclarse con la leche, evitando que se haga el vacío en el interior del biberón para una toma tranquila. El 96% de las madres aprueban1 el sistema anticólico de PERFECT 5 y la tetina ergonómica Physio presenta un 98% de aceptación2 entre los lactantes.

