En recuerdo de Claudia Morales

Hace unos días que te fuiste y aquí estoy. Pensando en ti. Sintiéndote conmigo. Queriéndote como siempre. Echándote de menos, como nunca antes. Te encuentro en todas partes, en una risa furtiva, en un rayo de sol, en el reflejo del mar, en una nota musical. Ahí estás, viva y viviendo la vida de esa forma tan tuya, con intensidad y alegría, como pocas personas saben y pueden.

Una de las teclas del piano ha quedado hueca y sin sonido. Ese piano que es como la metáfora de quienes somos tu gente, tu vida, y que hemos tocado tantas veces juntas, tanto que hasta se desgastaron las teclas. Con gracia, con arte, con estilo propio, muchas veces espontáneo, algunas otras veces a conciencia, teniendo en cuenta los detalles y hasta las consecuencias. Nuestro piano siempre ha sonado con una melodía repleta de experiencias, de ocurrencias, con muchos giros libres, mucha alma y sentimiento, y dejando tonos, tempos y espacios para las intimidades compartidas. Ya no sonará igual.

Ahora tenemos que imaginarte cuando la tecla suene hueca. Solo tú podías hacerla sonar así, de aquella forma, a tú manera. Siempre dispuesta, generosa, vitalista, intensa, pendiente, consecuente, con esa fuerza que no pasaba nunca desapercibida, y que a todos animaba y contagiaba a vivir viviendo.

Cuantos momentos compartidos, desde pequeñas, a lo largo de toda una vida que se me antoja corta porque te quedaba mucho, nos quedaba mucho por delante. Siempre a gusto y conectadas, entre nosotras y con el contexto. Una parte de mi se va contigo. Y a la vez algo de ti se queda conmigo. Es mi tesoro.

La vida ya no será lo mismo sin ti. Y claro que dejo -dejamos- que te vayas. Te has despedido de todas nosotras, agarrándote a la vida, dejando el recado de vivirla también por ti. Con vértigo y sin miedo. Descansa, cruza esa puerta y espéranos. Que algún día vamos a volver loco también a San Pedro y hasta al perro de San Roque. Que valiente has sido. Sobre todo en este último año. Que gran amiga. Que orgullo siento de ser alguien importante para ti. Hoy todo me recuerda a ti..., ¿te has ido? Yo te siento aquí.