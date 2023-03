Asturias lucha contra un centenar de incendios

Noche de pavor en buena parte de Asturias y fuerte olor a quemado en toda la geografía. La región arde por noveno día consecutivo y los estragos son incontables. Decenas de casas arrasadas por las llamas, 91 incendios forestales activos a las 13.30 de la mañana -eran más de 100 sobre las 10:00-, localidades rodeadas por las lenguas de fuego donde no se ha pegado ojo.

Las jornadas consecutivas de calor y el fuerte viento sur de esta semana no están ayudando tampoco a controlar la situación por parte del Principado, que no es capaz de controlar el centenar de fuegos que asolan el terreno. El más grave ahora mismo se encuentra a las puertas de la capital, Oviedo, en el monte Naranco. Varias dotaciones llevan luchando horas contra las llamas, incluido por la noche.

Nueve colegios han tenido que cerrar por precaución, dejando sin clases a unos 1.305 alumnos de las localidades de Valdés, que amanecía rodeada por las llamas, y Villayón. Y la consejería de Salud se ha visto en la obligación de aumentar las reservas de oxígeno, mascarillas FFP y sueroterapia en todos los hospitales y está en contacto con los Gobiernos de Cantabria y Galicia por si fuera necesario traer unidades UVI móvil desde Burela (Lugo) y Torrelavega (Cantabria).

El 112, la Cruz Roja, la Guardia Civil y los voluntarios de Protección Civil tuvieron que evacuar de sus viviendas durante la noche a 375 asturianos, algunos cuando estaban en la cama, otros forzados porque no querían dejar atrás sus bienes y ganado. De los que tuvieron que salir de prisa hay 65 vecinos de Fitoria, en pleno Oviedo, que se vieron asediados por las llamas que están consumiendo el Naranco.

El Ayuntamiento de la capital ha activado la fase 2 de emergencias ante el imparable avance de este fuego. Más de cuarenta efectivos de la Policía Local, Bomberos y Protección Civil se encuentran trabajando desde la madrugada de este viernes en el pulmón verde de la ciudad para tratar de controlar las llamas de más de una docena de focos activos.

Comunicaciones con Galicia cortadas

Pero el incendio en el monte Naranco no es el único. «La situación sigue siendo dramática», indicaba la delegada del Gobierno, Delia Losa. Explicó que el presidente Pedro Sánchez, de viaje a China, ha telefoneado al del Principado, Adrián Barbón, para ofrecer más medios.

La región amaneció con Valdés aislada, sin posibilidad de entrar o salir, y con las comunicaciones con Galicia cortadas. A las 11.22 comenzó a chispear, dando una tregua que fue aprovechada para reabrir la autovía del Cantábrico (A-8) y romper así el sitio de Valdés. También ha reabierto la Nacional 634 en el mismo concejo y la 632. Los cortes se mantienen en la AS-14 desde Montefurado a Berducedo, la AS-351 desde Almuña a Merás, la AS-219 en Naraval y la AS-366 de Brevies a Merás.

«Estamos ante una situación que nunca habíamos vivido», afirmó el presidente del Principado, Adrián Barbón. «Estos terroristas están actuando de forma coordinada», aseveró. La sospecha se funda en cómo durante una hora de la tarde de ayer se fueron multiplicando los focos. «Fue algo inaudito que no me había pasado en los 31 años que llevo de profesión», aseguró el gerente del 112, Óscar Rodríguez, quien relata como avanzaron las llamas hacia Valdés: «La cabeza seguía la dirección del viento, que es junto a la pendiente lo que marca el avance. Unos kilómetros por delante, en una zona baja, nos dieron primero en San Pedro de Paredes, en la carretera, en Balsera nos volvieron a dar, a kilómetros de ventaja del incendio, poniendo en riesgo a los vecinos y las personas que estaban en el operativo, pero es que luego en la Nacional, en Ranon, nos volvieron a dar y después en San Cristobal. Poco se puede hacer ante esto».

Los esfuerzos se centran en salvar vidas primero

Dada la situación de las llamas desde ayer la prioridad ya no es atacar los incendios, que en buena parte se consideran inextinguibles hasta que no los frene la lluvia. Los esfuerzos se centran en salvar vidas primero, y proteger las viviendas después. «Para que la gente lo entienda, es lo más parecido a la pandemia. No podemos jugar al ataque, estamos a la defensiva y lo único que podemos hacer es salvar vidas. A esas 375 personas que han sido desplazadas les hemos salvado la vida», indicó el presidente Barbón. «Vamos a tener que seguir así hoy y mañana», asumió.

«Estamos mal, tenemos lenguas de fuego por todas partes, los bomberos están haciendo lo que pueden, pero la meteorología no da tregua y los pirómanos, tampoco. La situación anoche fue dramática, los bomberos nos hablaron de fuegos sin patrón lógico», describió en Tve el alcalde, Óscar Pérez. «No solo en los montes, sino ya cerca de núcleos de viviendas, el daño medioambiental es enorme. No sabemos cuándo va a llegar el final. Tengo una mezcla de preocupación y de enfado. El concejo de Valdés ha sido víctima de un atentado terrorista medioambiental», añadió.

Investigación de la Fiscalía

Esther Fernández, fiscal superior del Principado, ha ordenado este viernes por la mañana la apertura de diligencias de investigación preprocesales con el objetivo de «esclarecer las causas de los mismos y actuar contra los posibles autores, en los supuestos en los que se trate de fuegos intencionados». Desde el Ministerio Público recuerdan que caso de recabar pruebas suficientes contra ellos, los autores se enfrentan a penas de cárcel que van de uno a 20 años de privación de libertad.

En su resolución, Fernández ordena a la fiscal delegada de Medio Ambiente, María Esperanza González, que se ponga al frente de las pesquisas y recabe toda la información. También se ha oficiado a las Brigadas de Investigación de Incendios Forestales (Bripas) para que «una vez que concluyan los trabajos de extinción» remitan los informes técnicos en los que valoran si cada fuego tiene visos de haber sido provocado o no. La investigación de la fiscalía también atañe al Principado, al que se le ha requerido que «remita sus planes de prevención y gestión para la limpieza y acondicionamiento de los montes asturianos».