La ULPGC diseña estructuras 3D biodegradables para la osteoartritis

La osteoartritis, una enfermedad degenerativa por el desgaste del cartílago de los huesos de manos, caderas o rodillas, es la más extendida forma de artritis. Se estima que unos 40 millones de europeos la padecen.

Los antiinflamatorios son la forma más común de tratar el dolor, la movilidad reducida o la rigidez que provoca, pero llega un momento en el que es necesario el reemplazo articular.

Investigar alternativas es lo que se propuso el proyecto BAMOS, que lidera la Universidad de las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) y en el que participan instituciones de Portugal y Reino Unido y a grupos de investigación de China. La idea era proporcionar «una nueva tecnología de andamiaje osteocondral», una estructura 3D, que sirviera para la intervención temprana de la osteoartritis y para retrasar o evitar operar.

«Lo que hemos hecho son estructuras de soporte, como si fueran un andamio, para rellenar un defecto en el hueso o en el cartílago. A través de este soporte se dirige el nuevo tejido» que se crea naturalmente, explica Ricardo Donate González, doctor e ingeniero químico de la ULPGC.

Este «andamiaje» debe tener «propiedades mecánicas para que se pueda mover la articulación sin romperla o afectar al tejido y puede venir también con modificaciones del tipo de recubrimientos biológicos que también hemos probado para que las células se adhieran y crezcan en ese material», añadió.

Además, resalta el investigador adscrito al Grupo de Investigación de Fabricación Integrada y Avanzada de la ULPGC, «son biodegradables», lo cual presenta la ventaja de que «no hace falta una operación para quitarla».

«La ventaja es que no requiere de dos operaciones. Habitualmente en el reemplazo de rodilla o de cadera las prótesis son de titanio, que no es un material biodegradable. Y cuando el hueso va creciendo va cubriendo esa prótesis y casi siempre se requiere una operación posterior para retirar ese hueso retirarla completamente. En nuestro caso, al ser biodegradables y si todo va bien no hacen falta segundas operaciones», añade Ricardo Donate González.

La dificultad añadida de la investigación, explica el científico, era conseguir «que el andamiaje se degrade a la misma velocidad que crece el tejido en la recuperación». Y en al menos dos tipos, explica, se ha llegado bastante lejos. «Tenemos diferentes alternativas y dos de ellas son estructuras complejas, con diferentes capas... Los dos que han llegado más lejos ha sido sometidos a diferentes ensayos en vivo con animales (con conejos y ovejas) con buenos resultados de regeneración».

Multidisciplinar

A juicio del investigador, los buenos resultados de la investigación se deben a que se creó un equipo multidisciplinar. «Implica a muchas instituciones que coordina la ULPGC, pero hay instituciones expertas en ingeniería de tejidos, como la Universidad Do Minho, que ya tenía un recorrido o el Colegio Universitario de Londres, expertos en traumatología. Nosotros aportamos la parte de la ingeniería y optamos por andamiajes biodegradable, un diseño pensado para cada paciente en concreto, no es una pieza estándar».