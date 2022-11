La ULPGC acoge una cumbre científica para escudriñar los secretos del beletén

P or primera vez la medicina, la Veterinaria y la Biología se reunirán para poner en común sus conocimientos sobre el beletén, la primera leche que produce la hembra humana o animal tras el parto. Se trata del I Congreso Científico Internacional sobre el Calostro, que reunirá a 80 investigadores nacionales e internacionales en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) desde hoy y hasta el próximo viernes 18 de noviembre en el 18 de noviembre en el Aula Magna de la Facultad de Veterinaria.

«Nosotros en llevamos en la Facultad más de 20 años estudiando el calostro de cabra y llegado el momento, cuando hemos salimos a congresos por ahí siempre hay una representación muy pequeña de expertos en los congresos sobre este tema. Y hay como tres bandos: los médicos, que estudian el calostro humano. Los veterinarios, que estudian las especies pecuarias (ganadería) y los biólogo. Y por la evolución de estos congresos normalmente vamos a sitios distintos y es difícil unirnos en un mismo lugar», explica el catedrático de Anastasio Argüello, que junto a la profesora Noemí Castro está al frente del comité organizador.

La idea de este congreso surgió hace tres años, explica Argüello. «Contactamos con gente alrededor del mundo pero llegó la pandemia y tiró todo ese trabajo que ahora se retoma», explica.

Participarán científicas y científicos de Canadá, Estados Unidos, Japón, Nueva Zelanda, Europa, Asia... « La flor y nata de la gente que estudia el calostro y de los tres mundos: la Medicina, la Biología y la Veterinaria, tendremos ponencias interesantísimas como la de la evolución de las sustancias bioactivas (los alimentos de origen animal además de nutrientes aportan estas sustancias). No se ha visto en ningún otro congreso de ciencia que nos dediquemos a una cosa tan concreta, como la leche del calostro, y lo tenemos aquí, en la ULPGC», responde con entusiasmo.

A su juicio, buena parte del interés de esta reunión es que al colaborar la Medicina, la Biología y la Veterinaria «consigues cubrir los puntos ciegos de los demás porque cuando te centras en una especie pierdes la perspectiva. Por ejemplo, los médicos se centran mucho el calostro materno pero no saben cómo pasteurizarlo o lo hacen relativamente poco mientras que nosotros, los veterinarios, estamos cansados de hacerlo porque necesitamos pasterizar. Al tener esas distintas perspectivas entienden el fenómeno como si lo mirarás en 360 grados», añadió.

Argüello señala que aún hay mucho por estudiar sobre el beletén. Especialmente como alternativa a las llamadas fórmulas para los bebés humanos. «Con lo que hay a día de hoy no vamos bien. No mal, pero no vamos bien», reconoce. Por lo que considera que hay que seguir investigando «para ver cual se aproxima más a la leche de la madre de la progenia». Hoy «hay muchas cosas y funciones que no conocemos», advierte. «Aún harán falta entre 10 y 20 años» de estudio para entender bien todas sus propiedades y «las funciones que no conocemos». Pero este encuentro, insiste, ayudará a «generar redes de gente que trabaja en los mismo y, además, lo hacemos desde la ULPGC».