Sorprendente explosión demográfica de viejas en las coladas submarinas del Tajogaite Un estudio de la ULL atestigua la recuperación de las comunidades de peces bajo insólitos patrones en el delta formado por la erupción

Científicos del grupo de investigación de Botánica Marina de la Universidad de La Laguna (ULL) reconstruyen en un estudio los cambios de biodiversidad marina de los deltas del volcán palmero Tajogaite en sus primeros 26 meses. El trabajo, publicado en la revista especializada 'Marine Pollution Bulletin', «demuestra la elevada resiliencia de los ecosistemas marinos de Canarias tras la catástrofe», destaca en un comunicado la universidad.

Durante este tiempo «se ha logrado registrar eventos masivos de reclutamiento, el más sorpréndete el de Sparisoma cretense (la vieja), cuyas poblaciones en los deltas lávicos han sido muy superiores a lo largo de todo el periodo de estudio», destaca la nota. Una de las principales hipótesis que señala este trabajo apunta a que esta explosión demográfica pudo ser debida a los bajos niveles de depredación, especialmente durante el primer año donde las poblaciones de algunos peces piscívoros como Aulostomus strigosus (pez trompeta) era poco abundante.

«No hay que olvidar tampoco que la pesca ha estado prohibida en la zona, debido al establecimiento de una zona de exclusión por motivos de seguridad, y que ello pudo favorecer la aceleración en la recuperación de alguna de las poblaciones de peces, especialmente aquellas con un interés pesquero», añade.

Durante estos primeros 26 meses, el grupo investigador de la ULL ha realizado muestreos periódicos, mediante censos visuales para obtener datos de los cambios en la abundancia y talla de las diferentes especies. Los investigadores utilizaron una zona control, el delta lávico del volcán San Juan (1949), como referencia para poder comprobar en tiempo real, y frente a una zona no afectada, la evolución del nuevo hábitat.

Ampliar Uno de los miembros del equipo de investigación de la ULL. Julián Rodríguez

Ya en un primer trabajo estos mismos investigadores describieron la rápida colonización de estos nuevos hábitats por parte de los peces. «Desde el inicio, y gracias a la existencia de zonas anexas cercanas no alteradas por el volcán y a la gran movilidad de los peces, sus poblaciones maduraron con rapidez, y a un ritmo muy superior al que lo hicieron el resto de organismo del ecosistema bentónico, como algas e invertebrados», destaca la ULL.

Recuperación en dos años

Los investigadores señalan que después de dos años prácticamente no hay diferencias significativas en el conjunto de las comunidades de peces entre la zona afectada y control. «Desde inicio las especies que dominaron en los deltas son las mismas que predominaron en la zona control. Esto demuestra que estas especies son resilientes y con elevada plasticidad frente a eventos naturales catastróficos, frecuentes en territorios insulares y naturaleza volcánica como La Palma», añaden los investigadores. Solo algunas especies, poco abundantes por lo general en un ecosistema no alterado, no han sido detectadas aún en la zona, puntualizan.

Los resultados también revelan «curiosos patrones en la colonización de los arrecifes», inicialmente en sus primeros meses las poblaciones de peces estaban constituidas solo por adultos y juveniles, generaciones que se movieron desde fuera de la zona afectada hacia adentro. Después, no hubo un trasvase de adultos o juveniles significativo, y las poblaciones incrementaron en tamaño gracias a la incorporación de nuevos individuos vía de larvas procedentes en la columna del agua.

Los investigadores han demostrado que aquellas especies sedentarias y territoriales han tardado un poco más de tiempo en colonizar los deltas lávicos.