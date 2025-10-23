Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

De izquierda a derecha, el director del periódico junto a Gemma Tor, Sonia Arias y Raúl.
De izquierda a derecha, el director del periódico junto a Gemma Tor, Sonia Arias y Raúl. Juan Carlos Alonso
«Ver para creer»: el cambio climático exige acción inmediata

Guaguas Municipales, EBV Consulting y el Servicio Canario de la Salud comparten, en un foro promovido por CANARIAS7, sus estrategias para avanzar hacia un mundo sostenible

Iván Martín Chacón

Iván Martín Chacón

Las Palmas de Gran Canaria

Jueves, 23 de octubre 2025, 23:02



Con motivo del Día Internacional contra el cambio climático, CANARIAS7 celebró ayer un foro medioambiental que reunió a representantes de distintos sectores implicados en la sostenibilidad y el cuidado medioambiental: Guaguas Municipales, EBV Consulting y el Servicio Canario de la Salud. Todos coincidieron en que la lucha contra el cambio climático ya no admite más demora: «El cambio es una urgencia».

La movilidad sostenible es un compromiso que ya está en marcha. Gemma Tor, directora de calidad y comercial de Guaguas Municipales, destacó que «la sostenibilidad la llevamos en vena». Explicó que la empresa pública de transporte urbano ha incorporado la sostenibilidad a su plan estratégico bajo la campaña «Ver para creer», una hoja de ruta enfocada en concienciar y actuar frente a la crisis climática.

Cuestionada por el crecimiento constante de pasajeros y su compatibilidad con la sostenibilidad, Tor señaló que el aumento de la demanda, impulsado por la gratuidad del transporte, «nos ha permitido ser hasta más sostenibles». Sin embargo, advirtió que la renovación de la flota es clave para seguir reduciendo la huella de carbono: «Exige una ficha financiera ambiciosa y el compromiso de las administraciones».

Según Tor, la orografía de Gran Canaria, especialmente de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, con sus hoyas, riscos y desniveles, no supone un obstáculo para avanzar hacia un modelo de movilidad más limpio. «Las curvas no dificultan la lucha contra el cambio climático», afirmó.

La responsable de Guaguas subrayó además la importancia de los servicios públicos en situaciones de emergencia climática: «Cuando una ciudad se paraliza por una DANA o una catástrofe natural, los servicios públicos (sanidad y transporte) están en el centro de la recuperación. Tenemos que ser resilientes y sostenibles».

La sostenibilidad como ventaja competitiva

Por su parte, Sonia Arias, directora de EBV Consulting, remarcó que las empresas que se anticipan a las exigencias legislativas en materia ambiental «parten con ventaja sobre sus competidores». Su compañía trabaja en integrar la sostenibilidad en la estrategia empresarial, desde el cálculo de la huella de carbono hasta la gestión de la eficiencia energética.

Arias recordó que fenómenos extremos recientes, como la DANA de Valencia, «hicieron abrir los ojos a la sociedad», y advirtió que los riesgos ambientales son también riesgos financieros y reputacionales. «Después de veinte años, hemos comprobado que sin la implicación de toda la empresa y el apoyo de la alta dirección, nada de esto sería posible».

No obstante, la responsable de EBVConsulting alertó de que aún falta recorrido: «Según los parámetros de sostenibilidad de 2024, menos del 50% de las mil mayores empresas contaban con planes de formación. Falta concienciación para dar el salto».

En cuanto a Sanidad Pública

Desde el Servicio Canario de la Salud, se destacó el proceso de descarbonización iniciado en 2021, con el objetivo de reducir drásticamente las emisiones antes de 2030. «¿Es posible? Sí. ¿Lo lograremos por completo? No lo sé. Pero quedarnos a mitad de camino ya será un gran avance», explicaron.

El reto principal, señalaron, reside en trasladar esa estrategia a todos los hospitales y centros de salud del archipiélago, donde la condición insular y la diversidad territorial añaden complejidad al proceso.

Vea de nuevo el foro completo

