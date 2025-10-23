Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Vea la portada de CANARIAS7 de este viernes 24 de octubre de 2025
Gran Canaria en la trinchera del cambio climático

«Este Día Mundial contra el Cambio Climático quiero reivindicar el papel de las instituciones locales. Somos quienes enfrentamos las olas de calor, los incendios y las lluvias torrenciales. Quienes restauramos, educamos y acompañamos»

Raúl García Brink

Consejero de Medio Ambiente, Clima, Energía y Conocimiento del Cabildo de Gran Canaria

Jueves, 23 de octubre 2025, 23:09

Durante los últimos años hemos avanzado mucho en mitigación del cambio climático. Hemos desplegado energías renovables, mejorado la eficiencia energética, impulsado el autoconsumo, la movilidad ... eléctrica y la reducción de emisiones. La mitigación tiene un objetivo claro: atacar las causas del calentamiento global reduciendo los gases de efecto invernadero. Es una tarea difícil, pero conceptualmente sencilla: se trata de emitir menos.

