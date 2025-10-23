Global anima a ser «parte de la solución» en la lucha contra el cambio climático La campaña pretende contrarrestar con argumentos objetivos el negacionismo climático

Jueves, 23 de octubre 2025, 23:10 Comenta Compartir

La compañía de transporte interurbano de Gran Canaria, Global, promueve la campaña de sensibilización pública «BLANCO Y EN BOTELLA» para concienciar a la población canaria sobre las consecuencias y riesgos de la emergencia climática con motivo de la conmemoración del Día Internacional contra el Cambio Climático el 24 de octubre.

Para el diseño de esta campaña de concienciación, Global ha contado con la participación de la Asociación para el Desarrollo de Acciones Climáticas Integrales (ADACIS), con el objetivo de ofrecer información científica contrastada sobre el imparable incremento de temperatura en el planeta causado por las emisiones de gases de efecto invernadero que, desde hace 200 años y de manera ininterrumpida, genera la acción humana.

Naciones Unidas y organismos científicos de todo el mundo afirman de manera inequívoca que este calentamiento inédito produce cambios acelerados en las dinámicas físicas y biológicas en la atmósfera, en territorios continentales e insulares, en la criosfera, en la biosfera y en océanos de todo el planeta.

GLOBAL y ADACIS han diseñado mensajes sobre causas, efectos y respuestas frente al Cambio Climático en las islas que serán divulgados a través de sus distintos canales de información, perfiles en las redes sociales, y también en guaguas rotuladas al efecto.

La iniciativa hace hincapié en tres ejemplos vinculados a Canarias, derivados de estudios analíticos realizados por el Gobierno de España, el Gobierno de Canarias, y la Universidad de La Laguna, con el firme objetivo de hablar del impacto local y más cercano en nuestras islas, que puede vincular de manera más estrecha a la ciudadanía a dichos mensajes, por su cercanía a nuestra realidad más próxima.

Los mensajes expresan cifras concretas sobre algunos de los impactos vinculados al aumento de temperaturas, al incremento del nivel del mar y al descenso de las lluvias, y anima a la ciudadanía de las islas a «ser parte de la solución» desmitificando argumentos de corrientes negacionistas.

El director de Comunicación y Marketing de Global, Óscar Zamora, explicó que esta iniciativa se enmarca «en línea con nuestro firme compromiso, por un lado, por la sostenibilidad y contra el cambio climático, y por otro lado, con el territorio y las problemáticas que en él conviven».

«La campaña de concienciación cumple un doble propósito: combatir el negacionismo climático y sensibilizar a la ciudadanía canaria, convirtiendo esta amenaza real en una oportunidad única para afrontar este reto mayúsculo que como sociedad tenemos que superar, para garantizar un futuro saludable a la humanidad, y por tanto, a la población canaria; animando a todas las personas a través de sus acciones y decisiones, a ser parte de la solución», ahondó

Zamora desveló que, gracias a la colaboración de ADACIS, la campaña cuenta con información «del impacto de los efectos del Cambio Climático en nuestras islas, con la intención de que, al ser datos locales y cercanos, consigamos una mayor conexión con los propósitos de la campaña».

Por su parte, el portavoz de ADACIS, Ezequiel Navío, explicó que «reducir los impactos del calentamiento global es responsabilidad de los gobiernos, de las organizaciones internacionales, de la industria y de las empresas, pero también de todas las personas con su actitud individual y colectiva en la medida de sus respectivas posibilidades. Muchos pequeños gestos de muchas personas pueden lograr grandes cambios».

La ONU estima que entre 3.300 y 3.600 millones de personas viven en la actualidad en contextos que las hacen altamente vulnerables a los impactos del cambio climático, muchas de ellas habitantes de espacios insulares, identificados como territorios especialmente afectados por este fenómeno.

Estos impactos son cada vez más frecuentes, más prolongados y más intensos, destacando los fenómenos meteorológicos extremos (lluvias torrenciales e inundaciones, huracanes y danas, sequías, olas de calor extremo, etc.), y otros efectos directos e indirectos como el progresivo incremento del nivel del mar, incendios forestales, expansión de especies de fauna y flora invasoras en nuevos territorios, y pérdida de biodiversidad marina y terrestre. Obviamente, este conjunto de impactos afecta de manera negativa a la salud de las personas, a la soberanía alimentaria, al acceso al agua potable, y a la seguridad de infraestructuras residenciales y estratégicas.

Temas

Cambio Climático