Llega la superluna más grande del año: guía para verla en Canarias Se apreciará un 7% más grande de lo habitual y un 15% más brillante. Su salida, que coincide con la puesta de sol, es el mejor momento para observarla y fotografiarla

Dánae Pérez Perdomo Las Palmas de Gran Canaria Martes, 4 de noviembre 2025, 17:25 | Actualizado 17:54h.

La población canaria tiene una nueva cita con el cielo. El año se va deshojando pero aún guarda algunas sorpresas para deleite del ojo humano. Y es que este miércoles 5 de noviembre tendrá lugar la mayor superluna del calendario.

Esto significa que habrá luna llena, como ocurre todos los meses, pero el satélite alcanzará su punto más próximo a la Tierra (356.000 kilómetros de distancia), por lo que se podrá apreciar «un poquito más grande de lo habitual», según adelanta Oswaldo González, astrofísico y responsable de didáctica del Museo de la Ciencia y el Cosmos de Tenerife.

Si se permiten los espóileres, verla no será nada complicado, basta con acercarse a una playa que dé al Este y tenga el horizonte despejado.

A la luna llena de noviembre también se la conoce como luna del castor, una designación que «no tiene nada que ver con astrofísica o astronomía», tal y como especifica González. Debe este sobrenombre a las culturas nativas norteamericanas, a menudo relacionadas con periodos de caza o recolección.

La publicación 'National Geographic' expone dos posibles razones para este mote. Una de ellas es la coincidencia de la luna llena de noviembre con la construcción de madrigueras de los castores para sobrevivir al frío del invierno. La otra es que, debido a este motivo, los cazadores apuraban las capturas de estos animales para proveerse de pieles ante la caída de las temperaturas.

Siendo así, este año coinciden la luna del castor con la mayor superluna de 2025.

¿Cuándo y dónde verla?

La fecha para este encuentro con el satélite es este miércoles 5 de noviembre y, en este caso, la hora sí importa. El mejor momento para contemplarlo llega con la ocultación del sol, que ese día tendrá lugar a las 18.15 horas. Si se mira en el horizonte opuesto al ocaso se podrá observar la salida de la superluna, incluso instantes antes de que se ponga el astro.

Para contemplar este fenómeno, además, no hace falta desplazarse al monte, emplazamiento idóneo si se desean «cielos oscuros». En su lugar, basta con «trasladarse a cualquier playa, siempre y cuando se tenga el horizonte Este libre».

«Si estamos en Gran Canaria y nos vamos a La Aldea tienes toda la cumbre en medio», señala el experto sobre lo que sería una mala decisión. «En cambio, si estás en Telde, que está en el lado Este de la isla, verás la salida de la luna llena sobre el mar. Desde la capital grancanaria también se verá la salida de la Luna sobre el mar», ejemplifica.

Una foto de ensueño

Para guardar un recuerdo tangible del fenómeno, González aconseja fotografiar a la Luna con algún objeto que esté ubicado por delante, ya sea una montaña, una roca o un árbol, para que quede constancia del tamaño del satélite, que se apreciará un 7% más grande que de costumbre y un 15% más brillante.

Será una buena ocasión para perderse en los denominados mares de la Luna, es decir, en las zonas oscuras que se ven en su superficie y cuyo término acuñó Galileo.

Más motivos para mirar al cielo

El próximo 14 de diciembre es otra fecha para marcar en rojo y alzar la vista al cielo. Entonces, tendrán la lugar las gemínidas, una de las lluvias de estrellas más importantes del año.

«Es una lluvia que proviene de la constelación de Géminis y las estrellas fugaces se ven desde el principio de la noche hasta el amanecer», apunta González, quien enfatiza que «deja trazos muy luminosos y la actividad supera los 120 meteoros por hora, superior a la de las perseidas en agosto».

Se trata de uno de los eventos más interesantes que dejará el cosmos hasta finales de año y serán visibles desde Canarias. Más adelante, en los años 2026 y 2027, se producirán eventos «muy importantes», dos eclipses totales que se podrán observar desde la península. «Ya hay que ir preparando la maleta para el próximo año ir a la península a verlo», apunta el experto.