Guía para ver las Gemínidas en Canarias: la lluvia de estrellas promete hasta 150 meteoros por hora El Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC) desvela el día, la hora y los lugares más óptimos para disfrutar de este fenómeno sin perder detalle

Imagen de archivo de las Gemínidas vistas desde el Observatorio del Teide, en Tenerife.

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Martes, 9 de diciembre 2025, 13:03

El cielo ofrecerá un regalo de Navidad al ojo humano por adelantado. Y es que uno de los fenómenos más llamativos y esperados tendrá lugar este fin de semana: la lluvia de meteoros de las Gemínidas, que se podrá contemplar desde las islas. El Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC) desvela el día, la hora y los lugares más óptimos para disfrutarla sin perder detalle.

El IAC enfatiza en una nota que, pese a que las Perseidas de agosto son más célebres, las Gemínidas «pueden superarlas en espectacularidad», ya que son más brillantes, numerosas y se mueven más despacio, por lo que se pueden contemplar durante más tiempo.

Otra de sus particularidades es su color, que pueve variar del amarillento al verde.

¿Cuándo?

El mejor momento para detenerse a observar el firmamento en Canarias es la madrugada del domingo 14 de diciembre, entre las 01.00 y las 03.00 horas, el periodo de máxima actividad justo antes de que salga la Luna.

No obstante, desde el IAC apuntan que se podrá comenzar a contemplar desde las 20.00 horas del sábado 13. «El radiante de la lluvia, en la constelación de Géminis hace su aparición alrededor de las 20.00 horas, así que, poco a poco, irán apareciendo meteoros a partir de ese momento», especifican.

La luz de la Luna es uno de los enemigos de la observación de meteoros, pero este año dará una tregua, ya que estará en fase de cuarto menguante y no se pondrá hasta las 03.00 horas de la madrugada.

Siendo así, entre las 01.00 y las 03.00 horas se garantiza la oscuridad total y Géminis estará lo suficientemente elevado para tener un ángulo de observación excelente. En condiciones ideales, se podrían avistar alrededor de 150 meteoros por hora, superando en un 50% el promedio de las Perseidas.

¿Dónde?

Para disfrutar al máximo de esta experiencia que brinda el cielo resulta preciso alejarse de la contaminación lumínica para maximinar la visibilidad, esto es escaparse a entornos rurales o a la cumbre.

Además, no se recomienda el uso de telescopios o prismáticos para la observación, pues se puede disfrutar del fenómeno a simple vista. Sí que se aconseja llevar abrigo y esperar unos minutos a que la vista se acostumbre a la oscuridad.

¿Cómo se originan las Gemínidas?

Las Gemínidas constituyen un fenómeno único fundamentalmente por su origen. El IAC reseña que, a diferencia de la mayoría de las lluvias de meteoros, que provienen de cometas, las Gemínidas se originan a partir de un asteroide: el (3200) Faetón.

Este objeto, de unos 5 a 6 kilómetros de diámetro, es catalogado como híbrido porque presenta características tanto de cometa como de asteroide.

Faetón tiene una órbita que lo acerca considerablemente al Sol y, cada vez que esto ocurre (su período orbital es de 523 días), el intenso calor provoca que su superficie desprenda polvo y pequeños fragmentos, que quedan distribuidos a lo largo de su trayectoria.

La Tierra atraviesa cada diciembre esta estela de partículas, que se desintegran al entrar en la atmósfera terrestre, generando la impresionante lluvia de meteoros.

Desde el IAC subrayan que, pese a su clasificación como 'Objeto Potencialmente Peligroso' debido a la proximidad de su órbita con la terrestre, los cálculos de su trayectoria son precisos y no existe ningún riesgo de colisión con la Tierra en los próximos siglos. La única interacción que tenemos con Faetón es el polvo que nos regala para este espectáculo del cielo.

