La mayor superluna del año vista desde Gran Canaria. Arcadio Suárez

Más grande y más brillante: la mayor superluna del año encandila a Canarias

La salida del satélite tuvo lugar este miércoles sobre las 18.15 horas en el archipiélago, coincidiendo con la puesta de sol

Dánae Pérez Perdomo

Dánae Pérez Perdomo

Las Palmas de Gran Canaria

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 19:44

Comenta

La mayor superluna del año ya asoma en Canarias. El satélite alcanza hoy su punto más próximo a la Tierra situándose a tan solo 356.000 kilómetros de distancia. Su acercamiento permitirá verlo un 7% más grande de lo habitual y un 15% más brillante, todo un espectáculo para la visión se 'padezca' de selenofilia o no.

La salida de la Luna tuvo lugar este miércoles sobre las 18.15 horas en el archipiélago, coincidiendo con la puesta de sol. Quienes dirigieron su mirada al horizonte, en dirección Este, pudieron deleitarse con el 'nacimiento' de la gigante y luminosa luna llena de noviembre.

Se trata de un fenómeno especialmente llamativo para los amantes de la fotografía, ya que posibilita captar al satélite con una dimensión mayor. El truco consiste en inmortalizarlo con un objeto situado por delante o cerca que permita la comparativa de tamaños.

La población canaria tiene otra cita con el cielo el próximo 14 de diciembre, cuando se espera una de las lluvias de estrellas más importantes, las gemínidas.

Arcadio Suárez

