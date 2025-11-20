El gasto de Canarias en I+D cae un 1,1% mientras la media estatal sube el 6,9% El archipiélago no sale del vagón de cola y solo dedica el 0,52% del PIB a investigación científica y desarrollo tecnológico. Navarra o País Vasco invierten cinco veces más

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Jueves, 20 de noviembre 2025, 17:49 Comenta Compartir

Canarias se afianza en la cola en inversión en investigación y desarrollo (I+D), que volvió a caer en 2024, según los datos publicados este jueves por el Instituto Nacipnal de Estadística.

El año pasado en el conjunto de España el gasto en I+D interna aumentó un 6,9% y alcanzó los 23.931 millones de euros, el 1,5% del Producto Interior Bruto (PIB). En Canarias este gasto cayó un 1,1%, hasta los 305,9 millones, siendo una de las tres comunidades autónomas con descensos, junto a Baleares, con un 12,3%, y Castilla-La Mancha, con un 6,6%.

En el lado contrario, las comunidades autónomas con las mayores tasas de crecimiento en gasto de I+D interna en 2024 fueron Navarra (39,5%) y las ciudades autónomas de Melilla (36,6%) y Ceuta (27,6%).

La estadística que desgrana los recursos económicos y humanos que se dedican a la investigación científica y desarrollo tecnológico (I+D) publicada ayer por el INE revela que, con un 2,30%, Navarra y el País Vasco son las comunidades que mayor porcentaje de su PIB invierten en estas actividades. Es casi cinco veces más de lo que dedica Canarias a la I+D, cuyo dato baja hasta el 0,52% del PIB en 2024 tras llegar al 0,58% en 2021, el 0,56% en 2022 y el 0,57% en 2023. Solo Melilla (0,47), Baleares (0,40) y Ceuta (0,28) dedican menos que el archipiélago.

A nivel estatal, el sector de las empresas privadas representó el mayor porcentaje sobre el gasto en I+D interna, con un 55,8% (el 0,84% del PIB). Le siguió el de la enseñanza superior, con un 24,9% (el 0,37% del PIB). Por su parte, el gasto en I+D interna del sector Administración Pública supuso el 19,1% del gasto nacional (0,29% del PIB) y el 0,3% restante correspondió al sector de Instituciones Privadas Sin Fines de Lucro (IPSFL).

En Canarias, sin embargo, el peso de la inversión en I+D está en los centros públicos y no en el sector privado: de los 305 millones de gasto en 2024 un total de 117,7 partieron de las universidades, 97,7 de las administraciones públicas, 87,2 de empresas y tres millones de instituciones privadas sin ánimo de lucro.

Personal investigador

La estadística del INE incluye datos sobre el personal que trabajan en actividades de I+D. En 2024 fuero un total de 295.290 personas en equivalencia a jornada completa, lo que supone un aumento del 4,6% respecto al año anterior. En Canarias la cifra llega a las 4.529 personas, un 2,5% menos que en 2023.

A nivel estatal, el personal investigador alcanzó las 184.382 personas a tiempo completo, de las que 3.008 lo hacen en Canarias, el 40% de ellas mujeres.