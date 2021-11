Descubren 24 nuevas sustancias dañinas para el medio ambiente derivadas de pesticidas Al tener estos elementos una toxicidad mucho más elevada que estos productos originales, se pensaba hasta ahora que no derivaban de ellos

Un estudio protagonizado por el CSIC – en concreto por el Instituto de Diagnóstico ambiental y estudios del agua- en colaboración con la Universidad Sueca de Ciencias Agrícolas, ha descubierto que el proceso de degradación de los pesticidas genera multitud de sustancias nocivas para el medio ambiente. En concreto, son 24 los elementos contaminantes que nunca antes se habían detectado y que no están presentes en los pesticidas originales.

Estos pesticidas se encuentran regulados por la normativa medioambiental europea al respecto, no obstante, estas nuevas sustancias derivadas de los procesos químicos que intervienen en su degradación no se encuentran bajo vigilancia. Básicamente, porque hasta este estudio se desconocía su existencia como derivados de los pesticidas.

Una de las razones por las que estos productos no eran detectados, y por tanto no están monitorizados, es que al degradarse el pesticida base se constituye un elemento con una constitución química tan diferente que no se pensaba que proviniese del pesticida original.

Una característica que tienen estas sustancias es su gran capacidad de dispersión en comparación con los componentes de los pesticidas originales, comenta Pablo Gago Ferrero, investigador del CSIC en el IDAEA-CSIC y coordinador del proyecto. Según afirma, el mayor riesgo que comporta esta capacidad de dispersión es que «se cuelen en acuíferos donde se acumula agua potable».

Estos componentes acaban de ser incluidos en las listas de los sistemas de control escandinavos y el estudio recomienda su incorporación a los sistemas de vigilancia de países con una gran presencia de la agricultura, como es España.

El novedoso método de trabajo implementado en el estudio ha convinado química analítica con una revisión sistemática de la distribución de pesticidas, esta última tarea de campo ha sido realizada por los Programas Europeos de Vigilancia Ambiental.