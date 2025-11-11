Canarias, en la cumbre mundial sobre el cambio climático El archipiélago presentará en Brasil el estudio pionero de proyecciones climáticas y el proyecto Idafe, que promueve el aprendizaje en este ámbito en las escuelas

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Martes, 11 de noviembre 2025, 13:26 | Actualizado 13:37h. Comenta Compartir

Canarias estará presente en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP30), que se celebrará en noviembre en Belém, Brasil. Con su presencia, la Consejería de Transición Ecológica y Energía del Gobierno de Canarias busca reforzar su compromiso con la acción climática global y la cooperación internacional frente a los desafíos ambientales.

El consejero del área, Mariano Hernández Zapata, encabezará la delegación canaria junto al investigador de la Universidad de La Laguna y miembro del Grupo de Observación de la Tierra y la Atmósfera (GOTA), Juan Carlos Pérez Darias, y el catedrático Juan Carlos Santamarta, también de la ULL.

«Canarias no puede quedar al margen de la conversación global sobre el clima. Somos un territorio especialmente vulnerable, pero también un espacio de innovación y conocimiento. Nuestra presencia en la COP30 demuestra que las islas tienen mucho que aportar al mundo», señaló este martes en rueda de prensa Zapata, quien destacó las dificultades logísticas que implica asistir a un evento de este tipo en la Amazonia brasileña, pero subrayó que «el compromiso de Canarias con la lucha climática obliga a estar presente como en años anteriores».

La participación en la cumbre se enmarca en la continuidad del trabajo del Gobierno canario en foros internacionales, lo que ha permitido fortalecer su presencia en redes como Regions4 y fomentar alianzas con otros territorios insulares comprometidos con la sostenibilidad, informaron fuentes del Gobierno regional a través de un comunicado.

Ciencia canaria en el foco internacional

Entre las iniciativas que presentará la Consejería figura el Proyecto de Proyecciones Climáticas para Canarias, desarrollado junto a la Universidad de La Laguna. Este estudio busca generar proyecciones regionalizadas que permitan conocer con mayor precisión los impactos del cambio climático en entornos insulares.

Según explicó Pérez Darias, el trabajo «pretende superar las limitaciones de los modelos actuales centrados en proyecciones continentales, y colaborar con otras regiones insulares del mundo para desarrollar herramientas científicas adaptadas a su realidad territorial». Con ello, Canarias se consolida como «un laboratorio para la observación y el análisis del cambio climático en los territorios insulares», poniendo la ciencia al servicio de políticas públicas más eficaces.

Educación y cooperación desde las aulas

El archipiélago también presentará el Proyecto Idafe: Centros Educativos de Canarias frente al Cambio Climático, impulsado por la Consejería y cofinanciado por la Unión Europea a través del Programa Canarias Feder 2021-2027.

La iniciativa, que se mostrará el 18 de noviembre durante la jornada dedicada a la Gestión Planetaria y Comunitaria, promueve la educación como herramienta de cambio y cooperación internacional.

El proyecto ya ha involucrado a más de 2.500 estudiantes y 150 docentes, transformando los centros educativos en espacios de aprendizaje climático y resiliencia. Su nueva fase, MAC Idafe: Red de Escuelas por la Acción Climática de la Macaronesia, extiende la experiencia a Madeira, Azores y Cabo Verde, tejiendo una red educativa que conecta distintos archipiélagos atlánticos bajo una misma visión.

Queremos compartir con el mundo la experiencia de nuestras escuelas, que se han convertido en auténticos faros educativos frente al cambio climático. Desde Canarias enviamos un mensaje de esperanza, cooperación y conocimiento», afirmó Zapata, quien adelantó que en la presentación en Brasil se desarrollará una dinámica con jóvenes locales.

Ingeniería y resiliencia hídrica

Por su parte, el catedrático Juan Carlos Santamarta intervendrá en la cumbre con la ponencia «Clima, agua e islas: una respuesta de ingeniería», en representación de la Federación Mundial de Organizaciones de Ingeniería (Wfeo), organismo técnico de la Unesco.

Santamarta expondrá dos herramientas desarrolladas en Canarias: Sicma-Canarias, que ofrece proyecciones climáticas e hidrológicas a alta resolución para la gestión de recursos hídricos, y RISK-Agua, una plataforma que simula fallos en cascada integrando clima, infraestructuras y decisiones de gestión.

El investigador lidera además tres proyectos internacionales del programa Horizonte Europa vinculados al agua y al cambio climático -Genesis, Natalie y Arsinoe-, este último reconocido por la Comisión Europea como caso de éxito replicable en otras regiones insulares.

Retos para las islas

Durante la presentación, el jefe del Servicio de Cambio Climático, Gustavo Pestana, destacó «el importante trabajo científico y coordinado que se está desarrollando en Canarias para avanzar en la transición ecológica del archipiélago», con la participación activa de instituciones, universidades y centros de investigación.

El consejero Zapata concluyó que la presencia en la COP30 «refuerza la apuesta de Canarias por una transición ecológica justa, la investigación científica y la cooperación internacional», y demuestra que «incluso desde territorios pequeños es posible ejercer un liderazgo global cuando se combina conocimiento con compromiso ciudadano».