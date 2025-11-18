Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

La consejera Migdalia Machín durante la presentación del Pacto por la divulgación de la Ciencia. C7

Canarias lanza un pacto por la Divulgación de la Ciencia para acercarla a la ciudadanía

Más de medio centenar de instituciones ya se han adherido formalmente al nuevo marco de colaboración

CANARIAS7

CANARIAS7

Las Palmas de Gran Canaria

Martes, 18 de noviembre 2025, 16:12

El Museo Elder de la Ciencia y la Tecnología acogió este martes la presentación del Pacto por la Divulgación de la Ciencia y la Innovación en Canarias, una iniciativa impulsada por la Consejería de Universidades, Ciencia e Innovación y Cultura, a través de la Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información (ACIISI), que busca consolidar un marco estable de colaboración para fortalecer la cultura científica en el archipiélago.

El Pacto nace alineado con la Ley de la Ciencia de Canarias y con el objetivo de impulsar una sociedad más informada, más participativa y conectada con su talento investigador. Durante el acto se dio a conocer que numerosas instituciones académicas, centros de investigación, ayuntamientos, entidades sociales, museos, empresas tecnológicas y profesionales de la divulgación ya se han adherido formalmente, consolidando una amplia red de apoyo desde su lanzamiento.

La consejera Migdalia Machín destacó que el Pacto «nace para impulsar una forma distinta de relacionarnos con la ciencia: más cercana y más presente en la vida cotidiana». Subrayó además que se trata de «un texto vivo, una invitación a participar activamente en la construcción de una cultura científica abierta y compartida».

Por su parte, el presidente Fernando Clavijo intervino mediante un mensaje audiovisual en el que puso en valor la divulgación como herramienta clave para «reconocer y proyectar el talento científico que ya existe en las islas». En ese contexto, anunció la celebración anual del Día de la Ciencia y la Innovación en Canarias, cuya primera edición nace vinculada a este lanzamiento.

DIVINIA, la nueva IA canaria para divulgar conocimiento

La jornada sirvió también para presentar DIVINIA, una herramienta de inteligencia artificial diseñada para acercar la ciencia a la ciudadanía de forma accesible y participativa. Su nombre integra Divulgación (DIV), Innovación (IN) e Inteligencia Artificial (IA), reflejando su vocación de convertirse en un puente entre el conocimiento científico y la sociedad.

Una presentación marcada por la participación juvenil

Uno de los momentos más emotivos fue la lectura coral del Pacto por parte de niños, niñas y jóvenes de varias islas, simbolizando el compromiso intergeneracional con la cultura científica. Después, representantes de instituciones públicas, universidades, centros tecnológicos y entidades sociales participaron en una firma simbólica del acuerdo.

El divulgador Pedro Mujica intervino con una ponencia sobre TecnoHumanismo, destacando el papel de la inteligencia artificial como herramienta para ampliar el impacto social del conocimiento.

La jornada concluyó con un espacio de encuentro entre investigadores, estudiantes, divulgadores, empresas y agentes institucionales, generando sinergias para el desarrollo futuro de la iniciativa.

Invitación abierta

La Consejería y la ACIISI han abierto la adhesión al Pacto a centros educativos, administraciones, empresas, entidades investigadoras y ciudadanía, que pueden sumarse a través del portal oficial. El documento se presentó en el marco de las Semanas de la Ciencia y la Innovación en Canarias 2025, reforzando su carácter de proyecto de largo recorrido.

