Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Christiania es el segundo lugar que más turistas atrae de todo Dinamarca. O. H.

Christiania, la comuna hippie de Copenhague

Ciudad libre ·

El barrio, situado en el centro de la capital danesa, está autogestionado y es independiente de Dinamarca y de la Unión Europea

Olatz Hernández

Olatz Hernández

Sábado, 25 de octubre 2025, 12:32

Comenta

En el corazón de Copenhague existe un barrio hippie autogobernado, que se considera independiente de Dinamarca y de la Unión Europea (UE). A su entrada, ... un gran cartel de madera avisa a los visitantes de que se están adentrando en la ciudad libre de Christiania y que abandonan, por tanto, el territorio comunitario. Al entrar, se observan pequeñas casas con murales y grafitis, banderas de colores que atraviesan las calles y puestos de souvenirs por todas partes. Y es que Christiania es el segundo lugar que más turistas atrae de todo Dinamarca.

Este contenido es exclusivo para registrados

Publicidad

Top 50
  1. 1 Indignación por la expulsión del alumnado con necesidades especiales de un concierto didáctico: «La respuesta fue maravillosa»
  2. 2 La llamada de un hijo desde 8.000 kilómetros salva la vida de su padre en Gran Canaria
  3. 3 «Madre de Dios ruega por nosotros pecadores, ahora llega vuestra hora de muerte, a sufrir»
  4. 4 Una pelea en la cárcel de Juan Grande deja dos presos heridos en un ajuste de cuentas por drogas
  5. 5 La Aemet advierte de la llegada de una masa de aire polar y Canarias ya sentencia el fin de semana
  6. 6 Los vecinos de la capital marchan contra el abandono del Ayuntamiento
  7. 7 Lukovic es de oro
  8. 8 La Policía Nacional sigue sin pistas sobre el autor del robo con violencia en una vivienda de Triana el pasado martes
  9. 9 El TS admite el recurso del dueño de un bungaló al que no dejaban usarlo de vivienda vacacional
  10. 10 Desarticulada una organización criminal que se dedicaba al tráfico de migrantes entre Marruecos y Canarias

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Christiania, la comuna hippie de Copenhague

Christiania, la comuna hippie de Copenhague