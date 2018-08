China se suma a la polémica de la maternidad tardía

"El cuerpo humano está preparado para llevar a cabo un embarazo, especialmente si la persona se ha cuidado bien durante la vida (...) pero cuando te vuelves mayor los riesgos en el embarazo aumentan mucho", apunta.

Hay que tener en cuenta, además, que "cuando el niño crezca tú ya serás anciano, por lo que, ¿serás capaz de proveerle unos cuidados adecuados, un soporte económico, cuando el tenga veinte y tú ochenta?".

Es precisamente este punto el que está levantando las críticas, especialmente a través de las redes sociales, donde los chinos se dejan llevar.

"Los bebes necesitan 22 años hasta que se gradúan en la Universidad y 18 años para ser adultos. ¿Puedes asegurar que vivas hasta entonces?", publicaba recientemente una mujer llamada Yuan yuan en la red social weiboo, similar al twitter.

"Tengo solo 40 años, pero no me atrevo a tener otro niño porque mi esposo tiene casi 50 años. Temo que no estemos en buen estado de salud en el futuro y que el niño no tenga buen estado de salud", contaba otra internauta llamada Wu Tong.

Ante la imposibilidad de hacerlo legalmente en China, Zhang y su esposo acudieron a Taiwán para hacerse el tratamiento, un recurso por el que optan numerosas parejas. "Simplemente amo a los niños y quiero tener uno propio. (Ahora parece) como si fuera una persona culpable. ¿Estoy haciendo algo mal?", apuntaba en la entrevista.

En su defensa salen otros internautas como Chu Jian, quien prefiere la libertad. "Ella quiere apostar y apostar con su vida, sin hacer daño a otras personas. Qué derecho tenemos de prohibirle dar a la luz a los bebes?, ¿Cómo podemos controlar la vida de otra persona?".