Celebrar un día que ojalá no hiciera falta

Luisa del Rosario González las palmas de Gran Canaria

Las mujeres de todo el planeta celebran hoy su día internacional. «El mundo ha logrado avances sin precedentes, pero ningún país ha alcanzado la igualdad de género», reconoce la Organización Mundial de las Naciones Unidas (ONU). Por eso este día no es festivo, sino de reivindicación. Una fecha en la que millones de mujeres toman las calles de las principales ciudades clamando por su reconocimiento como sujetos políticos, por la visibilización de sus logros sociales y por el respeto a su dignidad como seres humanos.

«Para las mujeres todos los días son 8 de marzo. Todos los días te tienes que levantar, llevar la familia, trabajar, organizar la casa, lavar, planchar,... Eso es todos los días. Para mí el 8M es un día reivindicativo de la lucha de las mujeres trabajadoras», comenta Marcia Díaz, del colectivo Las Kellys de Gran Canaria.

La abogada Palmira Déniz coincide con ella y recuerda la «doble o triple jornada laboral» de las mujeres trabajando tanto fuera como dentro de casa. «Incluso entre las mujeres que hemos avanzado en el feminismo nos damos cuenta de que cuando llegan los hijos damos un paso atrás y volvemos a tener esa doble carga», lamenta. Es que ya «partimos de una situación asimétrica», señala Valeria Payán, estudiante del ciclo superior de Igualdad e integrante de Ágora Violeta. «Yo siempre pongo el ejemplo de tres personas de distintas estatura detrás de una valla viendo un partido de fútbol. Los más bajitos no van a ver, tenemos que darle a cada uno su nivel para que estén en igualdad de condiciones». Precisamente las políticas de cuotas provén de ese «nivel» a las mujeres. Carmen Paz Suárez, catedrática de Informática de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) reconoce abiertamente que ella no era partidaria de las mismas, pero que con el tiempo se ha dado cuenta de que son necesarias para romper el techo de cristal. «Para llegar a una cátedra necesitas trabajar muchísimo. Todo va siendo evaluado y esas evaluaciones suelen hacerse por intervalos temporales. En estos casos mujeres nos encontramos en una situación de desigualdad clara. Si yo tengo que estar cuatro meses cuidando de mi hija, por ejemplo, y resulta que sale una convocatoria para que te acrediten te evalúan del momento X al momento Y, pero tiene un período de ‘paro’ en el que ‘no has hecho nada’. Eso lo hemos luchado mucho en la Comisión nacional de Acreditación del ámbito de la Informática para que se tenga en cuenta. Esta persona no ha ‘parado’, es un periodo de maternidad», advierte. La cuestión es que no hay una «penalización directa, pero sí indirecta». No te dicen, explica «te van a penalizar por se madre», pero de hecho, se hace.

Patricia González, de Mujeres Deportistas, añade a la conversación los estereotipos con los que se juzgan a las mujeres no solo en su campo de experiencia, pero particularmente. «Tienes que valer doblemente y todo los días y como flaquees un momento van a la llaga», afirma. Basta con recordar cómo se trata a las mujeres deportistas en la prensa, muchas veces juzgadas más por su aspecto físico o vida privada que por sus logros profesionales. Algo que con el tiempo no cambia y que están heredando las nuevas generaciones. «Es el patriarcado», prima «el modelo de la mujer cuidadora. Cuando llega un camarero de piso dicen ‘este es maricón’», advierte Marcia Díaz. «El acceso a la pornografía les hace tener una visión distorsionada de la realidad», recuerda Palmira Déniz. «El patriarcado nos toca a todos», añade.

Carmen Paz Suárez es la única que tiene dudas sobre si acudirá o no hoy a la manifestación. Todas, incluida ella, creen que el 8M sigue siendo necesario. «Me gustaría que no», advierte la catedrática, pero queda mucho por hacer. Seguramente por eso, confirma, se lo piensa y cree que sí, que hoy ella también estará en la calle recordando que las mujeres somos la mitad del mundo.