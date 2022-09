Cataluña prohibirá fumar en terrazas y paradas de autobuses

El consejero catalán de Salud, Josep María Argimon, ha anunciado este viernes que la Generalitat prohibirá fumar en terrazas de bares y restaurantes, en las marquesinas y paradas de autobuses y en los entornos de las salidas de las escuelas. Argimon ha señalado en TV3 que el Govern trabaja en una nueva legislación para decretar espacios libres de humo. Estos espacios aún se han de plasmar en la normativa, que el consejero confía en aprobar para antes del verano de 2023. La prohibición de fumar en terrazas, que ya está en vigor en la Comunidad Valenciana y en Baleares, empezará en breve su tramitación parlamentaria. Según el consejero, cada vez que la administración ha restringido las zonas donde se puede fumar, ha logrado que se reduzca el número de fumadores. «Es una medida de salud», ha afirmado. «Los que están expuestos al humo en una terraza son fumadores pasivos», ha asegurado.

Argimon ha advertido de que la con la ley estatal de tabaco, que prohibió fumar dentro de los bares y restaurantes, la gente no dejó de ir a los establecimientos. De la misma forma, considera que ahora los clientes no dejarán de ir a bares y cafeterías. La medida que prevé aprobar la Generalitat se añadirá a la que ha adoptado este año el Ayuntamiento de Barcelona, que prohibió fumar en las playas. Argimon también es partidario de vetar fumar en el coche, cuando se conduce, pero en este caso no ha entrado porque cree que el Govern no tiene competencias para ello. La Generalitat se propone bajar el porcentaje de fumadores, que alcanza el 24%. «Es un cambio cultural», ha señalado. A las personas que quieran dejar de fumar, a los de rentas más bajas, la administración catalana se compromete a facilitar de forma gratuita el tratamiento de nicotina.

Roger Pallarols, del gremio de restauradores de Barcelona, ha puesto el grito en el cielo y ha cargado contra el Govern catalán por no haberlo discutido con el sector. «No sabíamos nada», ha afirmado en Rac-1. La patronal de la restauración ha negado que fumar en una terraza, al aire libre, sea perjudicial para terceros. Los hosteleros se quejan de que el sector aún no ha consolidado la recuperación tras años de pandemia. El lobby hostelero ha advertido de que se defenderá en los tribunales. Y ha dudado que la Generalitat tenga competencias para instaurar una prohibición de este tipo. «Lo llevaremos a la justicia», ha señalado.