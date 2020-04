Casado replica a Sánchez que no tiene autoridad moral para reclamar «lealtad y unidad»

El líder del PP, Pablo Casado, ha acusado este jueves al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de tener «nula» autoridad para pedir «unidad y lealtad» a la oposición, pero ha vuelto a ofrecer su apoyo a la segunda prórroga del estado de alarma por «responsabilidad».

Casado ha reclamado durante su intervención en el Congreso un «Gobierno que no nos mienta», recuperando así las palabras de Alfredo Pérez Rubalcaba tras los atentados del 11-M, y que «diga la verdad, le cueste lo que le cueste». «Sobre todo, díganos si es verdad que el número real de víctimas podría duplicar las cifras oficiales. Porque eso sería de extraordinaria gravedad», ha aseverado.

El dirigente popular ha pedido además a Sánchez que haga autocrítica sobre su gestión de esta crisis que es «la crónica de una pandemia anunciada». «La OMS avisó por primera vez en enero de la gravedad. En febrero insistió, y también la UE, a hacer acopio de material sanitario. Casi no queda un medio influyente internacional que no haya criticado su imprevisión y mala gestión. ¿De verdad cree que han hecho todo bien, de verdad no van a pedir perdón?», ha insistido.

Casado ha recordado cuando el propio Sánchez pidió la dimisión del Ejecutivo de Mariano Rajoy por la crisis del ébola, y le ha advertido que aunque ahora «en el medio de la tormenta» no le va a pedir responsabilidades, sí lo hará cuando acabe esta crisis. «A pesar de todo, seguimos apoyando al Gobierno a salvar vidas», ha aseverado el líder del PP, tras criticar duramente las medidas económicas impulsadas por el Gobierno.