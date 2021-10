La carta viral de una profesora a sus alumnos que fueron a Mallorca: «Fuisteis en busca del covid»

Una jefa de estudios de uno de los centros afectados por el macrobrote de Palma de Mallorca ha mostrado a través de una carta dirigida a sus alumnos su profunda decepción por lo ocurrido. Se trata de una misiva en la que muestra su malestar con los estudiantes a los que advirtió sobre el viaje y sus consecuencias a causa de la enfermedad, que recoge el Diario de Mallorca y que se ha convertido en viral.

«Os vais a Mallorca en busca del coronavirus después de que, durante meses, nos hayamos dejado la vida para que no os contagiéis», les echa en cara la docente a sus alumnos, mientras exonera de cualquier responsabilidad al centro y a los profesores.

«Sí, mi instituto es uno de los cuatro que también se han visto salpicados por este brote y la responsabilidad es única y exclusivamente de las personas que se han contagiado (alumnos del centro, muchos de ellos menores aún -pero con sobrada información de la capacidad de contagio y funcionamiento de este SARS-, y de los familiares que se lo han permitido) porque como esta coordinadora covid les dijo a cuatro de estos alumnos (dos de ellas finalmente fueron al viaje y otros dos, afortunadamente y gracias a haber suspendido la asignatura de Lengua, no): »Os vais a Mallorca en busca del coronavirus después de que durante meses, en el instituto, nos hayamos dejado la vida para que no os contagiéis y no contagiéis a vuestras familias«, reprocha la educadora en su misiva.

Viaje lamentable

«Hasta donde pueda llegar mi testimonio en este rinconcillo, os contaré que este viaje lamentable no tiene nada que ver con el instituto (y puedo afirmar que con ninguno).La jefa del departamento de Actividades Extraescolares, Jefatura de Estudios y Coordinación Covid19 no han organizado ni mucho menos autorizado (puesto que ha sido ajeno al centro) semejante estupidez con forma de contagio masivo. No solo eso sino que además, la agencia de viajes que ha promovido este atropello sanitario les dio las fechas del viaje cerradas coincidiendo con los exámenes de la evaluación extraordinaria y se nos instó a que desde Jefatura de Estudios enviásemos a dicha agencia un documento donde especificáramos que algunos alumnos habían suspendido para que se les pudiera devolver el dinero puesto que ya lo habían pagado (sin sospechar que podrían suspender y tener que examinarse en las fechas marcadas para ello desde la dirección del centro)«, continúa la responsable de estudios en su misiva.

También recuerda el episodio vivido con una alumna «que cuando fue a recoger su orla y las de los compañeros/amigos que estaban en Mallorca, soltó un: «Estoy aquí por culpa vuestra porque si no llega a ser por el de Lengua yo estaría en Mallorca con los demás« y aunque me tragué el sapo, le contesté: »Si pasa algo en Mallorca tendrás que dar gracias al magnífico profesor de Lengua con quien tú sola has suspendido«.

Continúa también recordando las quejas de los alumnos porque les obligaron a utilizar la mascarilla y se pregunta: si a estas alturas hay que «obligar» a futuros universitarios a llevar mascarilla?, ¿hay que obligar a casi adultos a cumplir una norma mundial?, ¿a qué jugamos?,¿vamos a dejarnos chantajear por un argumento tan infantil usado de forma torticera por personas que han jugado a ser adultos viajando a kilómetros de sus hogares para, no nos engañemos, cogerse una cogorza detrás de otra lejos de padre/madre?, ¿en qué quedamos?, ¿adultos o niños? Y voy más allá... Si no hubiera acabado el curso, ¿ahora estarían en el instituto poniendo en peligro a quienes se han desgastado protegiéndolos?

Añade que si algo ha aprendido en este tiempo de pandemia y como coordinadora de estudios es que la sociedad ha vuelto a «fracasar por culpa del individualismo, del egoísmo y de un egocentrismo mal gestionado«.