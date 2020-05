Carta a la madre ausente

Un crítico de cine de cuyo nombre no logro acordarme escribió una vez sobre ‘Los puentes de Madison’ que después de ver la película todos los maridos deberían correr a besar a su esposa. Se me quedó grabada la frase, allá por 1995, aunque no el autor. Después de leer estas cartas de amor para celebrar el Día de la Madre, es muy posible que le entren unas ganas irrefrenables de abrazar a la suya, si es que aún tiene la suerte de disfrutarla, aunque sea de lejos en este confinamiento... Y si ya no está, haga como las hijas e hijo de este reportaje; las perdieron en diferentes momentos, unos hace años, otros no tanto, y alguna, muy recientemente, por culpa del dichoso virus, sin despedida, abruptamente. Ante estas infinitas ausencias, han querido dedicarles unas líneas en este simbólico día. Atrévase, verá que es terapéutico. Leyéndolas, una cosa queda clara, el poder de la palabra madre, ama, mare, naiciña, mamá... dicha, gritada, susurrada, llorada... como cuando éramos niños. Alivia. También escrita, como en estas cartas llenas de cariño y belleza. Atrévase.

Carta de Mónica Lizarbe a su madre, Margarita Villabona (1938-2006). Olite (Navarra)

Me encantaría poder llamarte y decir de nuevo: ¡Mamá!

Querida mamá, me ha costado 14 años escribirte unas palabras, todavía me produce un escalofrío pensar en aquel pasillo largo y oscuro que recorrimos juntas abrazadas después de aquella cita médica en la que te dijeron con buenas palabras que la vida se te acababa. ¡Qué duro vivir aquel año!¡Qué duro acompañarte en ese camino de degradación física que sufriste! Y, sin embargo, ¡qué feliz me siento a la vez por haberte podido acompañar!

Sabes, ahora algunas personas están muriendo solas. ¡Qué triste, qué dolor! Sin embargo, yo tuve la suerte de poderlo hacer contigo. Cuando repaso ahora los mejores momentos de mi vida, uno de ellos es haberte acompañado en ese camino del final de tu vida. ¡Qué lección nos diste! Viviste tu enfermedad con entereza, con optimismo en que aquello no podría contigo... Sin una queja... Recuerdo que cuando te estaba naciendo de nuevo el pelo y salía blanco, me dijiste: «Yo no me lo voy a dejar blanco, en cuanto salga todo me lo tiño»... No dio tiempo. Pero tú no te rendías a que eso fuese el final...

¡Cuántas veces he echado de menos marcar tu teléfono y pronunciar la palabra MAMÁ... Ahora yo soy mamá y, qué curioso, a partir del momento en que lo fui, todavía pienso más en ti. En la pena que me da que no conocieses a tu nieto. ¿Quién te iba a decir que yo tendría un hijo, eh?... Aunque ya sé que de alguna forma le conoces. Cuando le daba pecho, de bebé, y de repente se soltaba del pezón y miraba como si hubiese entrado alguien, yo sabía que te miraba a ti... que tú nos acompañabas.

Querida mamá, hoy es el Día de la Madre. Me encantaría llamarte y poder decir de nuevo: ¡Mamá! Cuánto te necesito todavía y qué afortunada he sido de ser tu hija... ¡Felicidades, mamá!